Obustavljeno
HP6519/01
Uživajte u dodiru satena.
Epilator SatinSoft tvrtke Philips sa sustavom za njegu kože kožu štiti od čupanja i osigurava maksimalnu higijenu. Isporučuje se s kapicom za osjetljiva područja.
SkinCare sustav
Kapica za osjetljiva područja
Jedinstveni dizajn iz tvrtke Philips koji obuhvaća hipoalergenska vlakna za optimalnu higijenu, savršeno pristaje u vašu ruku za optimalno rukovanje u svim uvjetima, a može se koristiti na suhoj i vlažnoj koži.
Masažna traka s nježnom vibracijom stimulira i smiruje kožu za ugodnu epilaciju.
Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice bez čupanja.
3.8
od 5
4
Recenzije
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Magdalena95
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6519/01 Depilator
Ova recenzija je napravljena za SatinSoft HP6519/01 Depilator