2 godine jamstva
Obustavljeno
Za cijelo tijelo, s glavom za brijanje
Kružnim pokretima rukavicom za piling nježno masirajte kožu i istovremeno uklonite mrtve stanice kože. Rezultat je prekrasno glatka koža, a količina uraslih dlačica svedena je na minimum
Podiže čak i kraće dlačice te omogućuje temeljitu epilaciju, a istovremeno i opušta vašu kožu kako bi uklanjanje dlačica bilo što bezbolnije.
Osim toga, hipoalergenski diskovi osiguravaju optimalnu higijenu.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle HP6512 Epilator
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Satinelle HP6512 Epilator