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  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu
  • Za uvijek glatku kožu

Obustavljeno

SatinelleEpilator

HP6512

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Za uvijek glatku kožu
Isprobajte epilaciju ovim novim nježnim epilatorom tvrtke Philips koji uklanja dlačice iz korijena i ostavlja kožu svilenkasto glatkom tjednima, a ne danima. Isporučuje se s jedinstvenim kompletom nastavaka za početnike koji pomažu u postizanju najboljih rezultata
Pogledajte sve prednosti

Glatkoća traje tjednima, njeguje kožu

Za uvijek glatku kožu

  • Za cijelo tijelo, s glavom za brijanje

Napravite piling između dviju epilacija

Napravite piling između dviju epilacija

Kružnim pokretima rukavicom za piling nježno masirajte kožu i istovremeno uklonite mrtve stanice kože. Rezultat je prekrasno glatka koža, a količina uraslih dlačica svedena je na minimum

Dodatak za podizanje dlačica i masažu

Dodatak za podizanje dlačica i masažu

Podiže čak i kraće dlačice te omogućuje temeljitu epilaciju, a istovremeno i opušta vašu kožu kako bi uklanjanje dlačica bilo što bezbolnije.

Ovaj sustav za epilaciju uklanja i dlačice duge tek 0,5 mm

Ovaj sustav za epilaciju uklanja i dlačice duge tek 0,5 mm

Osim toga, hipoalergenski diskovi osiguravaju optimalnu higijenu.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle HP6512 Epilator

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle HP6512 Epilator

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