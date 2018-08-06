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  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija
  • Olakšana epilacija

Obustavljeno

Satinelle EssentialKompaktni epilator

HP6420/00

4.7
| (318) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Olakšana epilacija
Uživajte u dugotrajnoj glatkoći koju pruža epilator Satinelle tvrtke Philips. Nježno iz korijena uklanja dlačice, čak i one duljine samo 0,5 mm. Epilacija je olakšana zahvaljujući ergonomskoj drški i uporabi kabela. Periva glava osigurava optimalnu higijenu.
Pogledajte sve prednosti

Olakšana epilacija

  • za noge

  • Epilator s kabelom

  • Ergonomska drška

Profilirana ergonomska drška za ugodno rukovanje

Profilirana ergonomska drška za ugodno rukovanje

Zaobljeni oblik savršeno pristaje u ruku i omogućava udobno skidanje dlačica. A pored toga odlično izgleda!

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Nježni diskovi za izvlačenje dlačica uklanjaju dlačice bez čupanja

Ovaj epilator ima nježne diskove za izvlačenje dlačica koji uklanjaju dlačice duljine tek 0,5 mm bez povlačenja kože.

Epilacijska glava koja se može prati pruža dodatnu higijenu i olakšava čišćenje

Epilacijska glava koja se može prati pruža dodatnu higijenu i olakšava čišćenje

Ovaj epilator ima epilacijsku glavu koja se može prati. Glava se može odvojiti i oprati pod mlazom vode kako bi se osigurala bolja higijena

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

318

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt doporučuji.

Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

06/08/2018

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost

Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor

03/08/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt

Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor

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