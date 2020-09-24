2 godine jamstva
Obustavljeno
Punoća
Ova glava za podrezivanje za uporabu na tijelu idealna je za brzo dotjerivanje dok ste u pokretu. Glava za podrezivanje od 26 mm osigurava brzu i laku uporabu na malim područjima tijela (npr. nožni prsti, koljena).
Zahvaljujući baterijskom napajanju i veličini zbog koje stane u svaku torbu ili torbicu, možete ga nositi sa sobom dok ste u pokretu. Priložena je AAA baterija.
Pomoću priložene četke brzo očistite trimer i održavajte njegovu higijenu.
4.9
od 5
25
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pavla8
24/09/2020
Česká republika
Doporučuji
Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.
Prednosti
Malý, ale skvělý.
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
nanuna
05/06/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Moje pravá ruka
Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!
Prednosti
malý, tichý,pohledný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Super pomocník
Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.
Prednosti
Kompaktní a praktický
Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři
Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři