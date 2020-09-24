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  • Glatka koža dok ste u pokretu
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  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
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  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu
  • Glatka koža dok ste u pokretu

Obustavljeno

Trimer za dotjerivanje nalik olovci

HP6392/00

4.9
| (25) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Glatka koža dok ste u pokretu
Neka vam koža bude glatka. Bilo kada i bilo gdje. Novi trimer tvrtke Philips za uporabu dok ste u pokretu predstavlja diskretan aparat koji uklanjanje i najtanjih dlačica na tijelu čini brzim i jednostavnim. Isporučuje se s četkicom za čišćenje koja pruža dodatnu higijenu.
Pogledajte sve prednosti

Trimer za dlačice na tijelu koji pruža trenutno dotjerivanje

Glatka koža dok ste u pokretu

  • Punoća

Glava za podrezivanje od 26 mm omogućava lako uklanjanje dlačica s tijela

Glava za podrezivanje od 26 mm omogućava lako uklanjanje dlačica s tijela

Ova glava za podrezivanje za uporabu na tijelu idealna je za brzo dotjerivanje dok ste u pokretu. Glava za podrezivanje od 26 mm osigurava brzu i laku uporabu na malim područjima tijela (npr. nožni prsti, koljena).

Dovoljno mali da ga nosite svuda

Dovoljno mali da ga nosite svuda

Zahvaljujući baterijskom napajanju i veličini zbog koje stane u svaku torbu ili torbicu, možete ga nositi sa sobom dok ste u pokretu. Priložena je AAA baterija.

Priložena je četka za čišćenje kojom ćete održavati higijenu trimera

Priložena je četka za čišćenje kojom ćete održavati higijenu trimera

Pomoću priložene četke brzo očistite trimer i održavajte njegovu higijenu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

25

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/09/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jsem s nim velice spokojena. Lze jej stále nosit sebou a použít jej dle potřeby, především na dovolené.

Prednosti

Malý, ale skvělý.

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

05/06/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Moje pravá ruka

Nepostradatelný přítel v kabelce, vždy připraven k okamžité kosmetické akci!

Prednosti

malý, tichý,pohledný

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Super pomocník

Funguje skvěle a bezproblémově, použití je jednoduché.

Prednosti

Kompaktní a praktický

Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

Ova recenzija je napravljena za HP6393/00 Dámský zastřihovač chloupků na těle a tváři

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