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  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
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  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje
  • Sigurno i lako brijanje

Obustavljeno

SatinShave EssentialElektrični aparat za vlažno i suho brijanje

HP6342/00

4.6
| (18) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sigurno i lako brijanje
Uz ovaj sveobuhvatni aparat za brijanje brzo, lako i sigurno možete obrijati cijelo tijelo. Tajna je u maloj glavi za brijanje koja reže brzo te istovremeno štiti vašu kožu. Osjećaj mekane i glatke kože nakon svake uporabe!
Pogledajte sve prednosti

Sigurno i lako brijanje

  • za noge

  • Aparat za brijanje s mrežicom

  • Napajanje iz baterija

Siguran sustav za brijanje koži pruža vrhunsku zaštitu

Siguran sustav za brijanje koži pruža vrhunsku zaštitu

Nježna mala glava za brijanje štiti kožu i ostavlja je glatkom i mekom

Pažljivo oblikovana, ergonomska drška

Pažljivo oblikovana, ergonomska drška

Za ugodno rukovanje

Za mokro i suho brijanje, u kadi ili pod tušem

Za mokro i suho brijanje, u kadi ili pod tušem

Za nježnu i ugodnu uporabu tijekom tuširanja ili kupanja uz dršku koja sprječava klizenje, za optimalno mokro i suho brijanje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

18

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/07/2020

Česká republika

Česká republika

Recenze holícího strojku

I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.

Prednosti

Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.

Mane

Nemám co vytknout, spokojenost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost po všech stránkách.

Doporučuji, zakoupila jsem i dceři, a i ta je spokojena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

27/06/2015

Česká republika

Česká republika

Tento výrobek je výborný.

S LadyShave HP6342 od Philipsu jsem velmi spokojená. Tento strojek je podle mých představ. Doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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