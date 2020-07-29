2 godine jamstva
Obustavljeno
za noge
Aparat za brijanje s mrežicom
Napajanje iz baterija
Nježna mala glava za brijanje štiti kožu i ostavlja je glatkom i mekom
Za ugodno rukovanje
Za nježnu i ugodnu uporabu tijekom tuširanja ili kupanja uz dršku koja sprječava klizenje, za optimalno mokro i suho brijanje.
4.6
od 5
18
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Domácí Puťka
29/07/2020
Česká republika
Recenze holícího strojku
I po letech pořád funkční a stejně spolehlivý. Pohodlné používání, díky dvěma tužkovým bakteriím nikde nezavází nabíjecí kabel, skladný, vydržel už spousty cestování a dovolených naprosto bez úhony. Za tu cenu - velmi příjemné překvapení.
Prednosti
Spolehlivý, snadné používání, dobře holí.
Mane
Nemám co vytknout, spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Sandy
27/02/2019
Česká republika
Velká spokojenost po všech stránkách.
Doporučuji, zakoupila jsem i dceři, a i ta je spokojena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
kendy47
27/06/2015
Česká republika
Tento výrobek je výborný.
S LadyShave HP6342 od Philipsu jsem velmi spokojená. Tento strojek je podle mých představ. Doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SatinShave Essential HP6342/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení