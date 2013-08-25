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  • Brzo sušenje uz vrhunski sjaj
  • Brzo sušenje uz vrhunski sjaj
  • Brzo sušenje uz vrhunski sjaj
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  • Brzo sušenje uz vrhunski sjaj
  • Brzo sušenje uz vrhunski sjaj

Obustavljeno

DryCare EssentialSušilo za kosu

HP4935/22

4.8
| (62) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo sušenje uz vrhunski sjaj
Sušilo za kosu SalonDry Active ION kombinira ionsku tehnologiju i snagu sušenja od 2000 W – brzo suši i daje sjaj kosi. Sigurno se radi o najsavršenijem sušilu za kosu?
Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilo za kosu SalonDry Active ION

Brzo sušenje uz vrhunski sjaj

  • Njega ionima

  • 2000 W

  • 6 postavki topline i brzine

  • Mlaz hladnog zraka

Profesionalnih 2000 W za savršen volumen poput onoga u salonu

Profesionalnih 2000 W za savršen volumen poput onoga u salonu

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

Regeneriranje ionima za sjajnu kosu bez statičkog elektriciteta

6 prilagodljivih postavki za brzinu i temperaturu

6 prilagodljivih postavki za brzinu i temperaturu

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

62

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

s vysoušečem jsem velice spokojená

s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

10/08/2013

Česká republika

Česká republika

I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.

Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů

07/01/2022

България

България

Чудесен продукт!

Сешоарът ми служи вече безброй години, редовно, без да се е повреждал. Такива уреди харесвам, а не да ми се повредят веднага след изтичане на гаранцията!

Prednosti

Безотказен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 