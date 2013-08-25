2 godine jamstva
Obustavljeno
Njega ionima
2000 W
6 postavki topline i brzine
Mlaz hladnog zraka
4.8
od 5
62
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jarka
25/08/2013
Česká republika
s vysoušečem jsem velice spokojená
s vysoušečem jsem velice spokojená,lehký a na to jak ho dlouho používám,tak je bez poruchy,tento vysoušeč všem doporučuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Katka
10/08/2013
Česká republika
I díky ionizační technologii opravdu lesklé zdravé dlouhé vlasy.
Dosud nejlepší fén, co jsem měla, velká spokojenost, příjemná cena, určitě doporučuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za DryCare Essential HP4935/22 Vysoušeč vlasů
АнаАна
07/01/2022
България
Чудесен продукт!
Сешоарът ми служи вече безброй години, редовно, без да се е повреждал. Такива уреди харесвам, а не да ми се повредят веднага след изтичане на гаранцията!
Prednosti
Безотказен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)