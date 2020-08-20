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Obustavljeno

SalonDry TravelPutno sušilo za kosu

HP4829/00

5

| (7) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Profesionalni rezultati svugdje

Sušilo SalonDry Travel od 2000 W ima sve što vam je potrebno za profesionalne rezultate koje želite, gdje god da idete.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Sušilo SalonDry Travel

Profesionalni rezultati svugdje

  • 2000 W

  • Preklopivo

  • Odabir napona

Snaga od 2000 W daje profesionalne rezultate

Snaga od 2000 W daje profesionalne rezultate

Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2000 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.

2 prilagodljive postavke brzine omogućavaju nježno sušenje

2 prilagodljive postavke brzine omogućavaju nježno sušenje

Nježno sušenje uz 2 prilagodljive postavke brzine

Mlaz hladnog zraka učvršćuje frizuru

Mlaz hladnog zraka učvršćuje frizuru

Nezaobilazna profesionalna funkcija za aparate za oblikovanje kose. Gumb Cool Shot daje snažan mlaz hladnog zraka. Koristi se nakon oblikovanja frizure kako bi se ona dovršila i fiksirala.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

7

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/08/2020

Україна

Україна

Фен, просто супер!

Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.

Prednosti

так, дуже надійний

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum upotrebe 2018-08-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Datum upotrebe 2018-08-20

18/06/2020

България

България

Много съм доволна.

Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване

15/11/2019

Україна

Україна

Замечательный дорожный фен!

Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 