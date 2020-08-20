Obustavljeno
Profesionalni rezultati svugdje
Sušilo SalonDry Travel od 2000 W ima sve što vam je potrebno za profesionalne rezultate koje želite, gdje god da idete.
2000 W
Preklopivo
Odabir napona
Ovo profesionalno sušilo za kosu snage 2000 W ima moćan protok zraka. Tako nastaje kombinacija snage i brzine koja sušenje i oblikovanje frizure čini bržim i jednostavnijim.
Nježno sušenje uz 2 prilagodljive postavke brzine
Nezaobilazna profesionalna funkcija za aparate za oblikovanje kose. Gumb Cool Shot daje snažan mlaz hladnog zraka. Koristi se nakon oblikovanja frizure kako bi se ona dovršila i fiksirala.
5.0
od 5
7
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zulana
20/08/2020
Україна
Фен, просто супер!
Дуже якісний продукт. Потужний, легко складається. Незамінний при подорожі. Зарекомендував себе, тільки з позитивної сторони.
Prednosti
так, дуже надійний
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum upotrebe 2018-08-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Datum upotrebe 2018-08-20
vanya_24
18/06/2020
България
Много съм доволна.
Харесвам всичко. Бих го препоръчала на всички мои приятели и роднини.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Сешоар за пътуване
Tash
15/11/2019
Україна
Замечательный дорожный фен!
Фен мощный,удобный,компактный,то что надо в дороге.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SalonDry Travel HP4829/00 Travel hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)