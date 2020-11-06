Obustavljeno
HP4698/22
Više kreativnih frizura, stalna njega
Salon SuperStylist omogućava vam oblikovanje raznih najnovijih stilova za svaku priliku.
SalonSuper Stylist
Pomoću ovog kompleta možete oblikovati bilo koju frizuru. Budite kreativni!
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Keramička obloga omogućava da se kosa ne lijepi i ravnomjerno raspoređuje toplinu.
4.3
od 5
9
Recenzije
Vikroria
06/11/2020
Україна
Виріб має чудові функції !
Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))
Prednosti
Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4698/10 Мультистайлер
Datum upotrebe 2018-11-06
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4698/10 Мультистайлер
Datum upotrebe 2018-11-06
Czesio87
23/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Ten produkt jest dobry.
Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler
Barbarka18
01/12/2013
Polska
bardzo dobra
Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)