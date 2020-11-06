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Obustavljeno

Multi-Styler

HP4698/22

4.3

| (9) Recenzije

Više kreativnih frizura, stalna njega

Salon SuperStylist omogućava vam oblikovanje raznih najnovijih stilova za svaku priliku.

Pogledajte sve prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Vaš stil uz SalonSuper Stylist

Više kreativnih frizura, stalna njega

  • SalonSuper Stylist

13-dijelni komplet aparata za ravnanje kose za neograničene mogućnosti oblikovanja frizure

13-dijelni komplet aparata za ravnanje kose za neograničene mogućnosti oblikovanja frizure

Pomoću ovog kompleta možete oblikovati bilo koju frizuru. Budite kreativni!

5 stilova: ravna kosa, velike kovrče, spiralne kovrče, sitni uvojci i valoviti uvojci

5 stilova: ravna kosa, velike kovrče, spiralne kovrče, sitni uvojci i valoviti uvojci

.

Keramička obloga omogućava da se kosa ne lijepi i raspoređuje toplinu

Keramička obloga omogućava da se kosa ne lijepi i raspoređuje toplinu

Keramička obloga omogućava da se kosa ne lijepi i ravnomjerno raspoređuje toplinu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.3

od 5

9

Recenzije

2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Виріб має чудові функції !

Отримала дану плойку в подарунок!) Дуже її хотіла. Користуюсь нею вже протягом 4-5років!!) дуже зручна,багато насадок! Для мого волосся всі насадки підходять! Теж зручно з собою брати в дорогу(зручний мішечок) задоволена і роботою і якістю ! Philips моя улюблена продукція))

Prednosti

Чудові насадки,гарно крутить і вирівнює волосся

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4698/10 Мультистайлер

Datum upotrebe 2018-11-06

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4698/10 Мультистайлер

Datum upotrebe 2018-11-06

23/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Ten produkt jest dobry.

Produkt jest super jeszcze z nim nie było problemów ani jakichkolwiek usterek. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler

01/12/2013

Polska

Polska

bardzo dobra

Bardzo dobre urządzenie do każdej długości włosów. Bardzo szybko można ułożyć fryzurę

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HP4698/22 Multi-Styler

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Upozorenja

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 