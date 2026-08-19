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  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer
  • Višenamjenska košara za Airfryer

Obustavljeno

Viva CollectionVišenamjenska košara za Airfryer

HD9980/20

Višenamjenska košara za Airfryer

Jedinstvena višenamjenska košara za Airfryer ima mrežasto dno s premazom koji sprječava lijepljenje koje se jednostavno odvaja za brzo čišćenje. Košara ima i višenamjenski poklopac za zaštitu od prskanja za pripremu još više namirnica!

Pogledajte sve prednosti

QuickClean dno i poklopac za lako čišćenje

Višenamjenska košara za Airfryer

  • Odvojiva mrežica sprječava lijepljenje

  • Poklopac od nehrđajućeg čelika

  • Može se prati u perilici posuđa

Mrežica koja sprječava lijepljenje s vrhunskom oblogom koja sprječava lijepljenje

Mrežica koja sprječava lijepljenje s vrhunskom oblogom koja sprječava lijepljenje

Jedinstveno QuickClean dno višenamjenske košare za Philips Airfryer ima oblogu koja sprječava lijepljenje i omogućava čišćenje u roku od nekoliko sekundi zato jer onemogućava lijepljenje više vrsta hrane. Osim toga, dno se jednostavno odvaja te možete brzo i precizno očistiti čak i rubove i kutove. Možete ga oprati pod mlazom vode ili u perilici posuđa!

Odvojiva mreža dizajna QuickClean

Odvojiva mreža dizajna QuickClean

Inovativna višenamjenska košara za Airfryer tvrtke Philips ima jedinstveni dizajn. Ispitivanja su pokazala da se najučinkovitije čisti u usporedbi sa standardnom košarom mrežastog dna za Airfryer tvrtke Philips.

Sve dijelove višenamjenske košare možete prati u perilici posuđa

Sve dijelove višenamjenske košare možete prati u perilici posuđa

Sve dijelove višenamjenske košare možete prati u perilici posuđa.

Tehničke specifikacije

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