Mrežica koja sprječava lijepljenje s vrhunskom oblogom koja sprječava lijepljenje

Jedinstveno QuickClean dno višenamjenske košare za Philips Airfryer ima oblogu koja sprječava lijepljenje i omogućava čišćenje u roku od nekoliko sekundi zato jer onemogućava lijepljenje više vrsta hrane. Osim toga, dno se jednostavno odvaja te možete brzo i precizno očistiti čak i rubove i kutove. Možete ga oprati pod mlazom vode ili u perilici posuđa!