Obustavljeno
HD9980/20
Višenamjenska košara za Airfryer
Jedinstvena višenamjenska košara za Airfryer ima mrežasto dno s premazom koji sprječava lijepljenje koje se jednostavno odvaja za brzo čišćenje. Košara ima i višenamjenski poklopac za zaštitu od prskanja za pripremu još više namirnica!
Odvojiva mrežica sprječava lijepljenje
Poklopac od nehrđajućeg čelika
Može se prati u perilici posuđa
Jedinstveno QuickClean dno višenamjenske košare za Philips Airfryer ima oblogu koja sprječava lijepljenje i omogućava čišćenje u roku od nekoliko sekundi zato jer onemogućava lijepljenje više vrsta hrane. Osim toga, dno se jednostavno odvaja te možete brzo i precizno očistiti čak i rubove i kutove. Možete ga oprati pod mlazom vode ili u perilici posuđa!
Inovativna višenamjenska košara za Airfryer tvrtke Philips ima jedinstveni dizajn. Ispitivanja su pokazala da se najučinkovitije čisti u usporedbi sa standardnom košarom mrežastog dna za Airfryer tvrtke Philips.
Sve dijelove višenamjenske košare možete prati u perilici posuđa.
Recenzije