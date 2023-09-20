ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje
  • Profesionalni komplet za grilanje

Obustavljeno

Dodatak za AirfryerXXL Profesionalni komplet za grilanje

HD9951/00

3.6
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Profesionalni komplet za grilanje
Ovaj posebni profesionalni komplet za grilanje za Airfryer tvrtke Philips osigurat će vam uspjeh.
Pogledajte sve prednosti

Dodatna oprema i savjeti za usavršavanje grilanja u aparatu Airfryer

Profesionalni komplet za grilanje

  • Komplet za grilanje

  • 1 podloga za grilanje

  • 6 štapića

  • 1 knjižica s receptima

Podloga za grilanje koja sprječava lijepljenje odgovara uređaju Airfryer XXL

Pripremite savršenu i zdraviju grilanu ribu, meso i povrće zahvaljujući XXL podlozi za grilanje i njezinoj jedinstvenoj izbušenoj površini s uobičajenim izbočinama. Zahvaljujući površini koja sprječava lijepljenje, hrana se lako otpušta pa se podloga za grilanje lako čisti!

6 štapića za posebna grilana jela

Upotrijebite štapiće za pripremu ražnjića od povrća ili mesa.

Knjižica uz koju ćete svladati vještinu grilanja

Knjižica uz koju ćete svladati vještinu grilanja

Priložena je knjižica sa savjetima kuhara, receptima za početnike i vremenima pripremanja u uređaju Airfryer

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.6

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funguje, jak má :-)

Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D

Prednosti

Snažší údržba než základní mřížka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

13/02/2022

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Špízy tak akorát

Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.

Prednosti

jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL

30/12/2021

Україна

Україна

Потрібний набір

Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi