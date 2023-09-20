2 godine jamstva
Obustavljeno
Komplet za grilanje
1 podloga za grilanje
6 štapića
1 knjižica s receptima
Pripremite savršenu i zdraviju grilanu ribu, meso i povrće zahvaljujući XXL podlozi za grilanje i njezinoj jedinstvenoj izbušenoj površini s uobičajenim izbočinama. Zahvaljujući površini koja sprječava lijepljenje, hrana se lako otpušta pa se podloga za grilanje lako čisti!
Upotrijebite štapiće za pripremu ražnjića od povrća ili mesa.
Priložena je knjižica sa savjetima kuhara, receptima za početnike i vremenima pripremanja u uređaju Airfryer
3.6
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje, jak má :-)
Je to prostě dokonalé, teď už mám vše, co jsem potřebovala :-D
Prednosti
Snažší údržba než základní mřížka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Cipis69
13/02/2022
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Špízy tak akorát
Jehly jsou vhodný doplněk k roštu (sadě pro večírek) a není zapotřebí používat špejle, gril mi přijde lepší než originální síto, které se snáze znečistí při grilování měkčích / jemnějších surovin.
Prednosti
jehly rozměrově doplňují sadu pro večírek / mytí v myčce
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Příslušenství k fritéze Airfryer HD9951/00 Sada na grilování XXL
Innusik
30/12/2021
Україна
Потрібний набір
Урізноманітнює варіанти страв, рекомендую на 100%!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Набір аксесуарів HD9951/00 для мультипечей XXL