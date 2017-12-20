2 godine jamstva
Obustavljeno
Pogodno za asortiman HD962X
Pogodno za asortiman HD964X
Prilagodljivo kuhanje
Površina sprječava lijepljenje hrane
Otkrijte novi način grilanja zahvaljujući jedinstvenoj površini dodatka Airfryer Grill Pan. Zahvaljujući tehnologiji TurboStar za brzi protok zraka, hrana se peče na zdrav način jer u pripremi možete koristiti malo ili nimalo ulja.
Višak masti lako može iscuriti tijekom grilanja zahvaljujući površini s rupama.
Zahvaljujući površini koja onemogućava lijepljenje, ispečena se hrana izuzetno lako skida. Zbog toga možete savršeno ispeći meso i pripremiti najukusniju hranu, poput ribe i povrća.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ИннаК
20/12/2017
Україна
Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.
Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі
Tava za grilanje koristi odvojivu dršku EasyClick koja je priložena uz standardnu košaru Philips Airfryer.