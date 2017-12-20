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  • Za ukusno i zdravo pečenje i prženje
  • Za ukusno i zdravo pečenje i prženje

Obustavljeno

Dodatak Airfryer Grill Pan

HD9940/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Za ukusno i zdravo pečenje i prženje
Pripremite savršenu i zdraviju pečenu ribu, meso i povrće zahvaljujući tehnologiji TurboStar rapid air u kombinaciji s jedinstvenom izbušenom površinom s izbočinama! Zbog toga što površina nije ljepljiva, hrana se lako otpušta i čišćenje je jednostavno!
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Airfryer Grill Pan

Za ukusno i zdravo pečenje i prženje

  • Pogodno za asortiman HD962X

  • Pogodno za asortiman HD964X

  • Prilagodljivo kuhanje

  • Površina sprječava lijepljenje hrane

Izbušena površina za idealan protok zraka prilikom grilanja

Otkrijte novi način grilanja zahvaljujući jedinstvenoj površini dodatka Airfryer Grill Pan. Zahvaljujući tehnologiji TurboStar za brzi protok zraka, hrana se peče na zdrav način jer u pripremi možete koristiti malo ili nimalo ulja.

Površina s rupama omogućuje curenje suvišne masti

Višak masti lako može iscuriti tijekom grilanja zahvaljujući površini s rupama.

Vrhunska posuda koja onemogućuje lijepljenje za jednostavno skidanje hrane

Zahvaljujući površini koja onemogućava lijepljenje, ispečena se hrana izuzetno lako skida. Zbog toga možete savršeno ispeći meso i pripremiti najukusniju hranu, poput ribe i povrća.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/12/2017

Україна

Україна

Если хотите запекать мясные продукты - решетка нужна.

Запекаю на гриле мясо и колбаски. Получаются очень сочными и вкусными.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD9940/00 Сковорідка-гриль мультипечі

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Upozorenja

  1. Tava za grilanje koristi odvojivu dršku EasyClick koja je priložena uz standardnu košaru Philips Airfryer.