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Kolekcija Avance Dodatak Airfryer Grill Pan

Obustavljeno

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Kolekcija AvanceDodatak Airfryer Grill Pan

HD9911/90

Kolekcija Avance Dodatak Airfryer Grill Pan

Obustavljeno

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Pripremite savršenu i zdraviju pečenu ribu, meso i povrće zahvaljujući tehnologiji Rapid Air u kombinaciji s jedinstvenom izbušenom površinom s pripadajućim izbočinama! Zbog toga što površina nije ljepljiva, hrana se lako otpušta i čišćenje je jednostavno!

  • PDF dat.
  • 26 July 2026

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