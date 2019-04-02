2 godine jamstva
Obustavljeno
Nastavak za dvije razine
Prikladno za aparate VIVA Airfryer
Odvojiva ladica i košara za hranu imaju sloj koji sprječava lijepljenje, a mogu se i prati u perilici posuđa radi lakšeg čišćenja.
Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje aparata Airfryer komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdraviji način.
Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica, primjerice burgera.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Belka
02/04/2019
Україна
Незамінний помічник у приготуванні їжі
Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч