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  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
  • Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer

Obustavljeno

Viva CollectionAirfryer

HD9904/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer
Povećajte prostor za kuhanje u fritezi Airfryer tvrtke Philips s dvoslojnim nastavkom. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan i brz način. Za još više raznovrsnosti koristite štapiće za izradu ražnjića od povrća ili mesa.
Pogledajte sve prednosti

Dodatak za Airfryer

Povećajte prostor za kuhanje u aparatu Airfryer

  • Nastavak za dvije razine

  • Prikladno za aparate VIVA Airfryer

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Dijelovi koji se lako mogu prati u perilici posuđa

Odvojiva ladica i košara za hranu imaju sloj koji sprječava lijepljenje, a mogu se i prati u perilici posuđa radi lakšeg čišćenja.

Komplet s nastavkom za dvije razine za raznolike recepte

Komplet s nastavkom za dvije razine za raznolike recepte

Maksimalno iskoristite prostor za kuhanje aparata Airfryer komplet s nastavkom za dvije razine. Možete peći, roštiljati ili pržiti ukusne hamburgere, pileća krilca, ribu i ostale namirnice na jednostavan, brz i zdraviji način.

Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica

Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica

Nastavak omogućuje pripremu plosnatih namirnica, primjerice burgera.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/04/2019

Україна

Україна

Незамінний помічник у приготуванні їжі

Завдяки решітці вдвічі збільшується кількість приготування їжі. Зручно і швидко мити. Як бонус - шпажки для шашличків.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD9904/00 Мультипіч

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