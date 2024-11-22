2 godine jamstva
Sigurno i učinkovito prokuhavanje
Prekrasan izgled, jednostavna upotreba
Zapremnina za cijelu obitelj od 1,7 l
Čajevi, kava, hrana za bebe, kakao, instant rezanci i još mnogo toga bolji su ako se zagrijavaju na različitim temperaturama. Ovo kuhalo za vodu s kontrolom temperature nudi 6 postavki temperature od 40 C do 100 C za savršene i sigurne porcije svaki put.
Nakon što kuhalo postigne željenu temperaturu, naša pametna funkcija za održavanje topline održava točnu temperaturu vode. Nije potrebno ponovno prokuhati.
Ne trebate čekati da se vanjski dio vašeg kuhala ohladi. Naše kuhalo za vodu s kontrolom temperature ima dvostruki izolirani sloj koji osigurava vanjštinu koja je stalno hladna na dodir dok istovremeno održava toplinu vode iznutra za dugotrajnije uživanje u napicima.
5.0
od 5
30
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vastica56
22/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode
Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.
Prednosti
Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
DELICE84
21/11/2024
Slovenija
Lep in hiter
Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.
Prednosti
Hiter
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Prednosti
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series