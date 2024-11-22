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Sve serije

  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
  • Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića

Serija 7000Kuhalo s dvostrukom stjenkom

HD9396/90

5
| (30) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića
Jeste li znali da je okus vaših omiljenih pića, juha i tjestenina bolji kada ih zagrijete na određenu temperaturu? Naše kuhalo za vodu s dvostrukom stjenkom i kontrolom temperature precizno zagrijava unutrašnjost, a izvana ostaje hladno na dodir.
Pogledajte sve prednosti

Jednostavno upravljanje s pomoću zaslona na drški

Odgovarajuća temperatura za 10+ vrsta hrane i pića

  • Sigurno i učinkovito prokuhavanje

  • Prekrasan izgled, jednostavna upotreba

  • Zapremnina za cijelu obitelj od 1,7 l

10+ vrsta hrane i pića

10+ vrsta hrane i pića

Čajevi, kava, hrana za bebe, kakao, instant rezanci i još mnogo toga bolji su ako se zagrijavaju na različitim temperaturama. Ovo kuhalo za vodu s kontrolom temperature nudi 6 postavki temperature od 40 C do 100 C za savršene i sigurne porcije svaki put.

Funkcija za održavanje topline

Funkcija za održavanje topline

Nakon što kuhalo postigne željenu temperaturu, naša pametna funkcija za održavanje topline održava točnu temperaturu vode. Nije potrebno ponovno prokuhati.

Sigurno na dodir

Sigurno na dodir

Ne trebate čekati da se vanjski dio vašeg kuhala ohladi. Naše kuhalo za vodu s kontrolom temperature ima dvostruki izolirani sloj koji osigurava vanjštinu koja je stalno hladna na dodir dok istovremeno održava toplinu vode iznutra za dugotrajnije uživanje u napicima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

30

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode

Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.

Prednosti

Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

21/11/2024

Slovenija

Slovenija

Lep in hiter

Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.

Prednosti

Hiter

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Prednosti

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

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