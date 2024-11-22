2 godine jamstva
Sigurno i učinkovito prokuhavanje
Snažan rad, poboljšani dizajn
Zapremnina za cijelu obitelj od 1,7 l
Ne trebate čekati da se vanjski dio vašeg kuhala za vodu ohladi. Naš kuhalo s dvostrukom stjenkom ima izolacijski sloj koji osigurava hladnu vanjštinu i istovremeno zadržava toplinu vode iznutra dulje vrijeme.
Ugrađeni kontroler Strix osigurava automatsko sigurno isključivanje kada u kuhalu nema vode ili kada ga se podigne s podnožja. Tako se smanjuje rizik od oštećenja uslijed prokuhavanja kad voda ispari i sprječava gubitak energije.
Uvijek uživajte u sigurnim i čistim porcijama. Kuhalo je izrađeno od nehrđajućeg čelika pogodnog za hranu za maksimalnu higijenu i zaštitu od korozije.
5.0
od 5
30
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vastica56
22/11/2024
Slovenija
Odličen grelnik vode
Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.
Prednosti
Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
DELICE84
21/11/2024
Slovenija
Lep in hiter
Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.
Prednosti
Hiter
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno
Pezeta
28/10/2024
Česká republika
Má skvělé fence
Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design
Prednosti
Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series