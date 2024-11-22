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  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana
  • Vruće iznutra, hladno izvana

Kuhalo s dvostrukom stjenkom 5000Kuhalo s dvostrukom stjenkom serije 5000

HD9395/90

5
| (30) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vruće iznutra, hladno izvana
Jednostavno kuhanje vode uz naše kuhalo za vodu s dvostrukom stjenkom: dugotrajna toplina, izuzetna sigurnost uz dvostruku stjenku i energetska učinkovitost zahvaljujući oznaci šalice. Unutarnja posuda izrađena je od nehrđajućeg čelika prehrambene klase za higijenu i dugotrajnost.
Pogledajte sve prednosti

Dvostruka stjenka s uglađenom unutrašnjosti od nehrđajućeg čelika

Vruće iznutra, hladno izvana

  • Sigurno i učinkovito prokuhavanje

  • Snažan rad, poboljšani dizajn

  • Zapremnina za cijelu obitelj od 1,7 l

Kuhalo s dvostrukom stjenkom s izolacijskim slojem

Kuhalo s dvostrukom stjenkom s izolacijskim slojem

Ne trebate čekati da se vanjski dio vašeg kuhala za vodu ohladi. Naš kuhalo s dvostrukom stjenkom ima izolacijski sloj koji osigurava hladnu vanjštinu i istovremeno zadržava toplinu vode iznutra dulje vrijeme.

Sigurnosno isključivanje kad voda ispari uz kontroler Strix

Sigurnosno isključivanje kad voda ispari uz kontroler Strix

Ugrađeni kontroler Strix osigurava automatsko sigurno isključivanje kada u kuhalu nema vode ili kada ga se podigne s podnožja. Tako se smanjuje rizik od oštećenja uslijed prokuhavanja kad voda ispari i sprječava gubitak energije.

Nehrđajući čelik pogodan za hranu i zaštita od korozije

Nehrđajući čelik pogodan za hranu i zaštita od korozije

Uvijek uživajte u sigurnim i čistim porcijama. Kuhalo je izrađeno od nehrđajućeg čelika pogodnog za hranu za maksimalnu higijenu i zaštitu od korozije.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

30

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/11/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen grelnik vode

Kakovostno narejen grelnik, ki lepo paše v našo kuhinjo. Vodo hitro segreje do želene temperature, kar pride zelo prav pri pripravi raznih čajev. Priporočam.

Prednosti

Kakovosten, termostat za nastavitev temperature vode

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

21/11/2024

Slovenija

Slovenija

Lep in hiter

Vse, kar rabiš od grelnika za vodo. Je eleganten, hiter, všeč mi je digitalni display.

Prednosti

Hiter

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HD9396/90 Grelnik vode z dvojno steno

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Má skvělé fence

Líbí se mi pohodlné ovládání, nespálím se o ni, hezký design

Prednosti

Hodně funkcí, pohodlné ovládání, není horká na porch

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Rychlovarná konvice s dvojitou stěnou řady 5000 HD9395/90 Rychlov. konvice s dvoj. stěnou Philips 5000 Series

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