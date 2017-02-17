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  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa
  • Topli napici odličnog okusa

Obustavljeno

Avance CollectionKuhalo za vodu

HD9384/20

4.4

| (27) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Topli napici odličnog okusa

Tražite optimalan okus pića? Kako biste osigurali najbolji okus, svaki vrući napitak treba se skuhati na idealnoj temperaturi. Odabirom ikone odgovarajuće temperature na kuhalu za vodu, sada možete uživati u optimalnom okusu vrućeg napitka.

Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući postavci za optimalnu temperaturu pića

Topli napici odličnog okusa

  • 1,7 l, 2400 W

  • Digitalna kontrola temperature

  • Crna

  • Poklopac s oprugom

5 memoriranih gumba za odabir omiljenog toplog napitka

5 memoriranih gumba za odabir omiljenog toplog napitka

Prethodno postavljene postavke temperature za 40, 80, 90, 95 i 100 °C osigurat će željenu temperaturu osnovnog sastojka vašeg čaja, instant kave, juhe ili rezanaca.

Oznaka jedne šalice za prokuhavanje samo potrebne količine vode

Oznaka jedne šalice za prokuhavanje samo potrebne količine vode

Korisnicima omogućuje prokuhavanje one količine vode koja im je potrebna, čime se štede energija i voda, što doprinosi očuvanju okoliša.

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360°

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360°

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

27

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

17/02/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Nejde nedoporučit.

Asi takhle. Je to designovka jak vyšitá a navíc! Spolehlivě funguje. Můžete si zvolit několik druhů ohřevu vody. Na zelený čaj, na černý čaj, instantní kávu, turka, polévku apod. Vše podle stupňů Celsia. Pokud k tomu hned nepřiběhnete, udržuje to teplotu. Není hlučná, což chválím.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice

03/06/2016

Polska

Polska

Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych

test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

06/04/2016

Polska

Polska

Najlepszy czanik

Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik

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