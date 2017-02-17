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Topli napici odličnog okusa
Tražite optimalan okus pića? Kako biste osigurali najbolji okus, svaki vrući napitak treba se skuhati na idealnoj temperaturi. Odabirom ikone odgovarajuće temperature na kuhalu za vodu, sada možete uživati u optimalnom okusu vrućeg napitka.
1,7 l, 2400 W
Digitalna kontrola temperature
Crna
Poklopac s oprugom
Prethodno postavljene postavke temperature za 40, 80, 90, 95 i 100 °C osigurat će željenu temperaturu osnovnog sastojka vašeg čaja, instant kave, juhe ili rezanaca.
Korisnicima omogućuje prokuhavanje one količine vode koja im je potrebna, čime se štede energija i voda, što doprinosi očuvanju okoliša.
Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.
4.4
od 5
27
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
glocik
17/02/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Nejde nedoporučit.
Asi takhle. Je to designovka jak vyšitá a navíc! Spolehlivě funguje. Můžete si zvolit několik druhů ohřevu vody. Na zelený čaj, na černý čaj, instantní kávu, turka, polévku apod. Vše podle stupňů Celsia. Pokud k tomu hned nepřiběhnete, udržuje to teplotu. Není hlučná, což chválím.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Varná konvice
dabik
03/06/2016
Polska
Czajnik spełnia wyzwaniom nowoczesnych Gospodarstw Domowych
test:Czajnik Philips HD9384 wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnych gospodarstw domowych, wykonany z wysokiej jakości materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Usytułowany na okrągłej podstawce pod którą zwinięty przewód zasilający można dostosować do żądanej długości, na podstawce jest również programator z możliwością ustawienia podgrzewania wody do różnych temperatur, w zależności od potrzeb przygotowywanego napoju: 40, 80, 90, 95 i 100°C . Przygotowanie wody sygnalizuje wysyłając krótki sygnał dźwiękowy. Bardzo wygodną funkcją jest podtrzymanie wybranej temperatury przez 30 min, co jest przydatne zarówno dla młodych rodziców jak i wieloosobowych rodziny. Ogólnie Czajnik świetnie prezentuje się w kuchni i jest w pełni praktyczny, moim zdaniem podoła wyzwaniom najbardziej wymagających użytkowników pomimo może trochę głośnej pracy, a to chyba za sprawą dużej mocy 2000-2400 W.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik
MałgorzataR
06/04/2016
Polska
Najlepszy czanik
Jak na razie najlepszy czajnik jaki miałam. Można w nim gotować wodę w różnych temperaturach. Posiada funkcję utrzymywania ciepła. Posiada wskaźnik kubków, który pozwala zagotować tyle wody ile się potrzebuje. Dobrze wygląda w kuchni i jest łatwy w obsłudze. Nie jest głośny, a zakończenie gotowania wody sygnalizuje dźwięk. Polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HD9384/20 Czajnik