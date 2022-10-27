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  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji
  • Doručak je upravo postao bolji

Eco Conscious EditionKuhalo za vodu serije 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

4 Nagrade

Doručak je upravo postao bolji
Svako jutro brzo i jednostavno pripravite svoj omiljeni napitak za buđenje. Održivo dizajniran sa 100 % plastike na biološkoj bazi² kako bi se smanjila emisija CO2 za 25 %¹ tijekom proizvodnog procesa i energetski učinkovite značajke za zeleniju budućnost.
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Uz kuhalo Philips Eco Conscious Edition

Doručak je upravo postao bolji

  • 100 % plastike na biološkoj bazi²

  • Kapacitet od 1,7 litara

  • Jasni indikatori razine vode i šalica

  • Svileno bijela, mat završna obrada

Snaga od 2200 W omogućava pripremu toplog napitka u tren oka

Brzo i jednostavno pripremite omiljeni napitak za buđenje svakog jutra uz ovo snažno kuhalo za vodu.

Održiv dizajn za ekološki prihvatljiviju budućnost

Održivo dizajnirano uz upotrebu 100 % plastike na biološkoj bazi² kako bi se smanjila količina ispuštenog CO2 za 25%¹ tijekom proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal jamačno će imati veliki utjecaj na vašu kuhinju, istovremeno podupirući pozitivniji ishod za okoliš.

Uštedite do 46 % energije uz indikatore šalice

Uštedite do 46 % energije uz indikatore šalice

Praktični indikatori razine vode, uključujući indikator jedne šalice, jamče da ćete kuhati samo onoliko vode koliko vam treba, čime se štede energija (jedna šalica vode od 250 ml u odnosu na 1 l) i voda te doprinosi očuvanju okoliša.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

12

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Konvice, která nenechá ve štychu

Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.

Prednosti

Rychlost a design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

24/10/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá Eco konvice

Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.

Prednosti

Ekologičnost, Design, Ergonomičnost

Mane

žádné

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super eko konvice

U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.

Prednosti

pěkný design, rychlá, pěkně se drží

Mane

krátký kabel

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

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Upozorenja

  1. ¹Izračun se temelji na proizvodnji istog uređaja od bioplastike u odnosu na 100 % djevičanske plastike (ili djevičanskog polipropilena)

  2. ²Glavno kućište izrađeno od 100 % PP plastike iz certificiranih izvora s biološkom bazom, na temelju masene bilance (BiocPP iznosi 84 % ukupne plastike).