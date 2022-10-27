2 godine jamstva
100 % plastike na biološkoj bazi²
Kapacitet od 1,7 litara
Jasni indikatori razine vode i šalica
Svileno bijela, mat završna obrada
Brzo i jednostavno pripremite omiljeni napitak za buđenje svakog jutra uz ovo snažno kuhalo za vodu.
Održivo dizajnirano uz upotrebu 100 % plastike na biološkoj bazi² kako bi se smanjila količina ispuštenog CO2 za 25%¹ tijekom proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal jamačno će imati veliki utjecaj na vašu kuhinju, istovremeno podupirući pozitivniji ishod za okoliš.
Praktični indikatori razine vode, uključujući indikator jedne šalice, jamče da ćete kuhati samo onoliko vode koliko vam treba, čime se štede energija (jedna šalica vode od 250 ml u odnosu na 1 l) i voda te doprinosi očuvanju okoliša.
Nagrade
4.6
od 5
12
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Konvice, která nenechá ve štychu
Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.
Prednosti
Rychlost a design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Matheo96
24/10/2022
Česká republika
Skvělá Eco konvice
Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.
Prednosti
Ekologičnost, Design, Ergonomičnost
Mane
žádné
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super eko konvice
U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.
Prednosti
pěkný design, rychlá, pěkně se drží
Mane
krátký kabel
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
¹Izračun se temelji na proizvodnji istog uređaja od bioplastike u odnosu na 100 % djevičanske plastike (ili djevičanskog polipropilena)
²Glavno kućište izrađeno od 100 % PP plastike iz certificiranih izvora s biološkom bazom, na temelju masene bilance (BiocPP iznosi 84 % ukupne plastike).