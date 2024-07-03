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  • Dizajnirano da traje

Daily CollectionKuhalo za vodu

HD9350/96

4.7
| (77) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirano da traje
Izdržljivo kuhalo za vodu od sigurnog nehrđajućeg čelika prehrambene klase za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu uporabu. Philips donosi 60 godina pouzdanosti i stručnosti u obliku elegantnog dugotrajnog kuhala za vodu.
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Za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu uporabu

Dizajnirano da traje

  • Metal

  • Poklopac s oprugom

  • Indikator sa svjetlom

  • 1,7 l

Nehrđajući čelik siguran za hranu (SUS304)

Metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika sigurnog za hranu (SUS304) jamče sigurnu i čistu vodu.

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

77

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kuvalo

Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

01/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.

Prednosti

Jednostavno i praktično

Mane

Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

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Upozorenja

  1. 25 % veće od standardnog metalnog kuhala za vodu HD9320 tvrtke Philips