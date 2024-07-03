2 godine jamstva
Novi
Metal
Poklopac s oprugom
Indikator sa svjetlom
1,7 l
Metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika sigurnog za hranu (SUS304) jamče sigurnu i čistu vodu.
Odvojivi filter s gustom mrežom na grliću hvata sitne čestice kamenca do 200 mikrona kako bi se osigurala čista voda.
Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
4.7
od 5
77
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
BrunaStar
30/08/2022
Hrvatska
Kuvalo
Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
HD9350
01/12/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.
Prednosti
Jednostavno i praktično
Mane
Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
25 % veće od standardnog metalnog kuhala za vodu HD9320 tvrtke Philips