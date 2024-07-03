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Novi

Daily CollectionMetalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

HD9350/90

4.7
| (77) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajnirano da traje
Izdržljivo kuhalo za vodu od sigurnog nehrđajućeg čelika prehrambene klase za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu uporabu. Philips donosi 60 godina pouzdanosti i stručnosti u obliku elegantnog dugotrajnog kuhala za vodu.
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Za dugotrajnu i pouzdanu svakodnevnu uporabu

Dizajnirano da traje

  • Metal

  • Poklopac s oprugom

  • Indikator sa svjetlom

  • 1,7 l

Nehrđajući čelik siguran za hranu (SUS304)

Metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika sigurnog za hranu (SUS304) jamče sigurnu i čistu vodu.

Filter s gustom mrežom hvata sitne čestice kamenca

Filter s gustom mrežom hvata sitne čestice kamenca

Odvojivi filter s gustom mrežom na grliću hvata sitne čestice kamenca do 200 mikrona kako bi se osigurala čista voda.

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

77

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kuvalo

Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

01/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.

Prednosti

Jednostavno i praktično

Mane

Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

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  1. 25 % veće od standardnog metalnog kuhala za vodu HD9320 tvrtke Philips