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Moderan dizajn, napravljen da traje
Ovo kuhalo za vodu naprednog dizajna omogućuje vam očitanje količine vode iz bilo kojeg kuta, a usto učinkovito filtrira kamena zahvaljujući filtru s gustom mrežom. Pouzdano i učinkovito kuhanje za dug vijek trajanja!
1,5 l
2200 W
Plastika
Prozirno kućište omogućuje jednostavno očitavanje indikatora razine vode iz svakog kuta. Elegantne pruge naznačuju i razinu vode i šalica.
Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.
Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.
Nagrade
4.8
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
PAVELLA
04/03/2020
România
Provjereni kupac
UN PRODUS EXCELENT
EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9336/21 Fierbător
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9336/21 Fierbător
irina11
05/07/2019
Україна
Цей продукт дуже якісний
Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник
МЛЛ68
05/07/2019
Україна
Добротний чайник
Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник