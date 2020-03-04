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Obustavljeno

Daily CollectionKuhalo za vodu

HD9334/11

4.8

| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Moderan dizajn, napravljen da traje

Ovo kuhalo za vodu naprednog dizajna omogućuje vam očitanje količine vode iz bilo kojeg kuta, a usto učinkovito filtrira kamena zahvaljujući filtru s gustom mrežom. Pouzdano i učinkovito kuhanje za dug vijek trajanja!

Pogledajte sve prednosti

Prozirni dizajn pomaže u prokuhavanju količine koja vam je potrebna

Moderan dizajn, napravljen da traje

  • 1,5 l

  • 2200 W

  • Plastika

Intuitivni indikator razine vode od 360°

Intuitivni indikator razine vode od 360°

Prozirno kućište omogućuje jednostavno očitavanje indikatora razine vode iz svakog kuta. Elegantne pruge naznačuju i razinu vode i šalica.

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje

Bežično podnožje sa zakretanjem od 360° omogućuje lako dizanje i odlaganje.

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_AWARD-612378

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

04/03/2020

România

România

Provjereni kupac

UN PRODUS EXCELENT

EXECELENT ,PENTRU MINE PRODUSELE PHILIPS RAMÂN NR. 1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9336/21 Fierbător

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9336/21 Fierbător

05/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже якісний

Дуже хороший чайник. Має чудові функції. Ідеальний для дому, або роботи! Рекомендую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник

05/07/2019

Україна

Україна

Добротний чайник

Придбала Philips Daily Collection чайник HD9334/11 1,5 л в подарунок до м'ясорубки по акційній ціні,користуюсь 1,5роки,покупкою задоволена.Стильний , прозорий якісний пластик , зручний широкий носик,швидко закипає, потім - кілька секунд кипіння і спрацьовує автовимикач.Всім раджу до покупки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9334/11 Чайник

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