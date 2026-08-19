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Obustavljeno

Kuhalo za vodu

HD9324/50

Dizajnirano da traje

Moderno metalno električno kuhalo za vodu u boji šampanjca napravljeno je od nehrđajućeg čelika i ima regulator. Dizajnirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, sigurno je i pouzdno, za dugotrajnu uporabu

Pogledajte sve prednosti

Napravljen za dugotrajnu uporabu

Dizajnirano da traje

  • 1,7 l

  • 2200 W

  • Metalik boja šampanjca

Napravljen od nehrđajućeg čelika, siguran i pouzdan

Napravljen od nehrđajućeg čelika, siguran i pouzdan

Pouzdano i moderno metalno kuhalo za vodu napravljeno od nehrđajućeg čelika, za dugotrajnu uporabu.

Regulator kuhala za vodu dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu, siguran i pouzdan

Regulator kuhala za vodu dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu, siguran i pouzdan

Regulator kuhala za vodu dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu, siguran i pouzdan.

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Plosnati grijač za brzo prokuhavanje i lako čišćenje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Tehničke specifikacije

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