Obustavljeno
HD9324/50
Dizajnirano da traje
Moderno metalno električno kuhalo za vodu u boji šampanjca napravljeno je od nehrđajućeg čelika i ima regulator. Dizajnirano je u Ujedinjenom Kraljevstvu, sigurno je i pouzdno, za dugotrajnu uporabu
1,7 l
2200 W
Metalik boja šampanjca
Pouzdano i moderno metalno kuhalo za vodu napravljeno od nehrđajućeg čelika, za dugotrajnu uporabu.
Regulator kuhala za vodu dizajniran u Ujedinjenom Kraljevstvu, siguran i pouzdan.
Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
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