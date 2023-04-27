2 godine jamstva
1,7 l
Poklopac s oprugom
Indikator sa svjetlom
Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna.
Elegantni svjetlosni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje svijetli kad je kuhalo za vodu uključeno.
4.7
od 5
100
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
biafiori
27/04/2023
Slovensko
Zaposlenik Philipsa
Provjereni kupac
45
[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz
Prednosti
objem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica
_martirossa
03/12/2022
Česká republika
Úžasný pomocník
Konvice je krásný a elegantní doplněk . Opravdu mně překvapila . Nejen ,že je designově hezká, ale je také velmi tichá, voda se v ni rychle ohřeje. Je dobře, že na odměrce na stěně konvice jsou označeny i počty hrnků celkem 7 šálků. Vejde se do ní 1,7 l vody . Výhodou je navíjecí kabel v podložce,takže se dá i zkrátit. Za mne určitě doporučuji.
Prednosti
Rychlý ohřev, design, tichá
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
zaxc
26/11/2022
Česká republika
konvice HD9318/00
Pěkná konvice, s velkým objemem. Oproti předešlé se s ní dá lépe kontrolovat proud při vylévání, což jsem ocenil při přípravě filtrované kávy.
Prednosti
objem, rychlost, sítko
Mane
výška, záleží ale na dřezu/baterii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice