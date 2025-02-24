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  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka

Series 3000Kuhalo - obiteljska veličina od 1,7 litara, crna

HD9318/20

4.7
| (18) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
Novo plastično kuhalo za vodu tvrtke Philips ima kapacitet od 1,7 l, poklopac koji se otvara automatski i svjetlosni indikator i omogućava vam jednostavnu pripremu vašeg omiljenog pića u tren oka.
Pogledajte sve prednosti

Obiteljski kapacitet od 1,7 l, savršen za sve

Uživajte u vrućim napitcima u tren oka

  • 1,7 l

  • Poklopac s oprugom

  • Indikator sa svjetlom

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna.

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Elegantni svjetlosni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje svijetli kad je kuhalo za vodu uključeno.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

18

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

24/02/2025

Україна

Україна

Супер вибір

Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник

15/12/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Дуже задоволена покупкою!

Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник

20/08/2024

Україна

Україна

Provjereni kupac

Чудовий дизайн

Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник

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