2 godine jamstva
1,7 l
Poklopac s oprugom
Indikator sa svjetlom
Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.
Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna.
Elegantni svjetlosni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje svijetli kad je kuhalo za vodu uključeno.
4.7
od 5
18
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
DOC 65
24/02/2025
Україна
Супер вибір
Продукт суперовий. Швидко та безшумно гріє. Повністю відповідає критерію ЦІНА-ЯКІСТЬ. Рекомендую придбати.
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник
shemetova_official
15/12/2024
Україна
Provjereni kupac
Дуже задоволена покупкою!
Замовлення вислали швидко, отримала вже наступного дня!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник
velista
20/08/2024
Україна
Provjereni kupac
Чудовий дизайн
Надійність, функціонал, дизайн та чкість матеріалів.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 3000 HD9318/20 Чайник