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  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
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  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
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  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
  • Uživajte u vrućim napitcima u tren oka

Series 3000Plastično kuhalo za vodu

HD9318/00

4.7
| (100) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u vrućim napitcima u tren oka
Novo plastično kuhalo za vodu tvrtke Philips ima kapacitet od 1,7 l, poklopac koji se otvara automatski i svjetlosni indikator i omogućava vam jednostavnu pripremu vašeg omiljenog pića u tren oka.
Pogledajte sve prednosti

Obiteljski kapacitet od 1,7 l, savršen za sve

Uživajte u vrućim napitcima u tren oka

  • 1,7 l

  • Poklopac s oprugom

  • Indikator sa svjetlom

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Ravni grijač za brzo prokuhavanje

Skriveni grijaći element od nehrđajućeg čelika osigurava brzo prokuhavanje i lako čišćenje.

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho

Višestruki sigurnosni sustav za zaštitu od rada na suho s funkcijom automatskog isključivanja kada voda bude spremna.

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Svjetlosni indikator naznačuje da je kuhalo za vodu uključeno

Elegantni svjetlosni indikator ugrađen u prekidač za uključivanje/isključivanje svijetli kad je kuhalo za vodu uključeno.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

100

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

27/04/2023

Slovensko

Slovensko

Zaposlenik Philipsa

Provjereni kupac

45

[Employee of philipsglobal] pacia sa mi objem mensia hlucnost a odporucil by som to vsetkym pre jeho vydrz

Prednosti

objem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Séria 3000 HD9318/00 Plastová kanvica

03/12/2022

Česká republika

Česká republika

Úžasný pomocník

Konvice je krásný a elegantní doplněk . Opravdu mně překvapila . Nejen ,že je designově hezká, ale je také velmi tichá, voda se v ni rychle ohřeje. Je dobře, že na odměrce na stěně konvice jsou označeny i počty hrnků celkem 7 šálků. Vejde se do ní 1,7 l vody . Výhodou je navíjecí kabel v podložce,takže se dá i zkrátit. Za mne určitě doporučuji.

Prednosti

Rychlý ohřev, design, tichá

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

26/11/2022

Česká republika

Česká republika

konvice HD9318/00

Pěkná konvice, s velkým objemem. Oproti předešlé se s ní dá lépe kontrolovat proud při vylévání, což jsem ocenil při přípravě filtrované kávy.

Prednosti

objem, rychlost, sítko

Mane

výška, záleží ale na dřezu/baterii

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 3000 series HD9318/00 Plastová varná konvice

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