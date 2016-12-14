Obustavljeno
Brzo i lako kuhanje
Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filtar protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.
1,6 l, 2400 W
Indikator razine vode
Crna
Poklopac sa šarkom
Aparat se može puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac s oprugom.
Jasni indikatori razine vode na obje strane električnog kuhala za vodu tvrtke Philips, za ljevake i dešnjake.
Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.
Nagrade
4.7
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
floo
14/12/2016
România
foarte bun
simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/13 Fierbător
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/13 Fierbător
kassike
04/09/2015
Eesti
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.
Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/00 Kettle
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/00 Kettle
inna
04/09/2015
Latvija
cietam ūdenim nederiga
Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna