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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle

Obustavljeno

Daily CollectionKuhalo za vodu

HD9300/90

4.7

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo i lako kuhanje

Zahvaljujući plosnatom grijaču kuhalo brzo prokuhava vodu te se lako čisti. Perivi filtar protiv kamenca osigurava čistu vodu, a time i čišća pića.

Pogledajte sve prednosti

Snažno kuhalo za vodu, grijaći element koji se lako čisti

Brzo i lako kuhanje

  • 1,6 l, 2400 W

  • Indikator razine vode

  • Crna

  • Poklopac sa šarkom

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Jednostavno punjenje kroz poklopac i žlijeb

Aparat se može puniti kroz žlijeb ili tako da otvorite poklopac s oprugom.

Jasni indikatori razine vode na obje strane

Jasni indikatori razine vode na obje strane

Jasni indikatori razine vode na obje strane električnog kuhala za vodu tvrtke Philips, za ljevake i dešnjake.

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Mehanizam za namotavanje kabela omogućuje jednostavno spremanje

Kabel se može omotati oko podnožja, tako da se kuhalo za vodu lako može smjestiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_AWARD-1679531

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/12/2016

România

România

foarte bun

simplu,usor de folosit,excelent ca si pret de achizitie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/13 Fierbător

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/13 Fierbător

04/09/2015

Eesti

Eesti

Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.

Igati hea ja praktiline toode. Võin julgelt soovitada. Paraja suurusega, lihtne käsitleda.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/00 Kettle

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/00 Kettle

04/09/2015

Latvija

Latvija

cietam ūdenim nederiga

Viss jau būtu labi,ja vien šobrid,gadu pēc lietosanas vairs udeni lidz galam nevāra.Mums ir akas ūdens,ātri katlakmens veidojas.Reāli nelietojama.Atvārot ar lidzekliem,tāpat vairs nesilst. Kanna loti patika,cenas deļ vajadzetu būt labai... Kādu kannu jūs ieteiktu....? Nesīsim atpakaļ.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9300/90 Tējkanna

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