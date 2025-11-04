Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka
Philips Airfryer Connected XXL serije 5000 vaš je svakodnevni partner u kuhanju jednostavnih, nutritivno uravnoteženih i vrlo ukusnih obroka za cijelu obitelj, bilo koji dan u tjednu.
Povezivanje s HomeID
16-u-1 Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Tehnologija Rapid Air
Intuitivna aplikacija HomeID jednostavno se povezuje s aparatom Airfryer, što je čini nezaobilaznim partnerom u vrijeme pripreme obroka. Možete otići korak dalje od zdravog prženja te otkriti zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i pratiti svoje kuhanje na daljinu iz aplikacije.
Novi Airfryer Connected XXL serije 5000 tvrtke Philips ima 16 različitih funkcija kuhanja: prženje, pečenje, roštiljanje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, zagrijavanje i još mnogo toga.
Otkrijte stotine* primamljivih, ukusnih, brzih i zdravih recepata za svoj Airfryer. Recepte u aplikaciji HomeID osmišljavaju stručnjaci za prehranu, što olakšava donošenje pravih odluka svaki dan.
4.8
od 5
68
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Olga1985
04/11/2025
România
Foarte bine
Cea mai bună friteuză cu aer! Comparativ cu Braun 2-în-1, gătește de trei ori mai repede, în ciuda faptului că are aceeași putere de 2.000 de wați. Braun are două elemente de încălzire, dar Philips probabil gătește de trei ori mai repede datorită ventilatorului său. Un pui întreg de 2 kg a fost gata în 20 de minute. Cel mai bun lucru, cea mai minunată achiziție! Sunt foarte mulțumit și îl recomand cu căldură tuturor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96
Ep5545
01/11/2025
România
Foarte multumit
Dacă aş trage o concluzie: pentru o familie care găteşte des, vrea rezultate bune, vrea să reducă uleiul şi vrea un aparat versatil, îl consider o alegere foarte solidă. Pentru cineva care găteşte rar sau doar câte-o porţie, s-ar putea să fie mai mult decât necesar.
Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93
Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93
AMDA
21/10/2025
Magyarország
Provjereni kupac
Csak ajánlani tudom!
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nem 5/5, hanem 10/10. Heti két-három alkalommal biztos, hogy használjuk. Egyébként sem szeretünk olajban sütni, így eddig mindent sütőben készítettünk el. Mondjuk egy pizza pont nem fér bele, de minden más már ebben készül.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék
Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi
U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips
Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880