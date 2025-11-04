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Serija 5000Airfryer Connected XXL

HD9285/00

4.8

| (68) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka

Philips Airfryer Connected XXL serije 5000 vaš je svakodnevni partner u kuhanju jednostavnih, nutritivno uravnoteženih i vrlo ukusnih obroka za cijelu obitelj, bilo koji dan u tjednu.

Pogledajte sve prednosti

Uparite s aplikacijom HomeID

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obroka

  • Povezivanje s HomeID

  • 16-u-1 Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Tehnologija Rapid Air

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obiteljskih obroka

Vaš povezani partner u kuhanju zdravih obiteljskih obroka

Intuitivna aplikacija HomeID jednostavno se povezuje s aparatom Airfryer, što je čini nezaobilaznim partnerom u vrijeme pripreme obroka. Možete otići korak dalje od zdravog prženja te otkriti zanimljive i ukusne nove recepte, pa čak i pratiti svoje kuhanje na daljinu iz aplikacije.

Višenamjenska uporaba i funkcionalnost, sve u jednoj fritezi Airfryer

Višenamjenska uporaba i funkcionalnost, sve u jednoj fritezi Airfryer

Novi Airfryer Connected XXL serije 5000 tvrtke Philips ima 16 različitih funkcija kuhanja: prženje, pečenje, roštiljanje, dehidriranje, tostiranje, odmrzavanje, zagrijavanje i još mnogo toga.

Ukusni recepti za Airfryer za zdrav život svaki dan

Ukusni recepti za Airfryer za zdrav život svaki dan

Otkrijte stotine* primamljivih, ukusnih, brzih i zdravih recepata za svoj Airfryer. Recepte u aplikaciji HomeID osmišljavaju stručnjaci za prehranu, što olakšava donošenje pravih odluka svaki dan.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

68

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

04/11/2025

România

România

Foarte bine

Cea mai bună friteuză cu aer! Comparativ cu Braun 2-în-1, gătește de trei ori mai repede, în ciuda faptului că are aceeași putere de 2.000 de wați. Braun are două elemente de încălzire, dar Philips probabil gătește de trei ori mai repede datorită ventilatorului său. Un pui întreg de 2 kg a fost gata în 20 de minute. Cel mai bun lucru, cea mai minunată achiziție! Sunt foarte mulțumit și îl recomand cu căldură tuturor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/96

01/11/2025

România

România

Foarte multumit

Dacă aş trage o concluzie: pentru o familie care găteşte des, vrea rezultate bune, vrea să reducă uleiul şi vrea un aparat versatil, îl consider o alegere foarte solidă. Pentru cineva care găteşte rar sau doar câte-o porţie, s-ar putea să fie mai mult decât necesar.

Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93

Ova recenzija je napravljena za Airfryer conectat seria 5000 XXL HD9285/93

21/10/2025

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Csak ajánlani tudom!

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nem 5/5, hanem 10/10. Heti két-három alkalommal biztos, hogy használjuk. Egyébként sem szeretünk olajban sütni, így eddig mindent sütőben készítettünk el. Mondjuk egy pizza pont nem fér bele, de minden más már ebben készül.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HD9285/90 Airfryer 7.2 l-es csatlakoztatható készülék

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Upozorenja

  1. Broj recepata može se razlikovati ovisno o državi

  2. U usporedbi sa svježim krumpirićima pripremljenima u konvencionalnoj fritezi tvrtke Philips

  3. Prosječni postoci temeljeni na internom laboratorijskom mjerenju proizvoda HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880