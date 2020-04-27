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  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
  • Otkrijte punije okuse
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Obustavljeno

Pure Essentials Collectionaparat za kuhanje na pari

HD9140/91

4.8
| (13) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte punije okuse
Aparat za kuhanje na pari tvrtke Philips s odjeljkom Flavour Booster obogaćuje vašu hranu odličnim aromama začinskog bilja i začina. Možete pripremiti omiljenu juhu, gulaš, zobenu kašu, rižu i još mnogo toga u izuzetno velikoj posudi za kuhanje na pari. Pritisnite gumb za postavljanje vremena i spremni ste!
Pogledajte sve prednosti

Aparat za kuhanje na pari s odjeljkom Flavour Booster

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  • 10 l, 900 W

  • Dig. mjerač vremena, postavlj. vrijeme

  • Odjeljak za začine, održavanje topline

  • Plastika/metal, crna

Flavour Booster dodaje okus ukusnim biljem i začinima

Flavour Booster dodaje okus ukusnim biljem i začinima

Jedinstveni Flavour Booster aparata za kuhanje na pari tvrtke Philips ukusnim začinskim biljem i začinima dodaje aromu i poboljšava okus hrane koja se kuha na pari. Jednostavno dodajte omiljeno bilje i začine u odgovarajući odjeljak i prepustite ostalo pari. Toplina pare oslobađa fine arome bilja i začina koje se potpuno upijaju u hranu i izazivaju zazubice.

Optimalno prethodno podešavanje vremena pripreme ribe, povrća, riže itd.

Optimalno prethodno podešavanje vremena pripreme ribe, povrća, riže itd.

Kuhanje na pari osjetljiv je posao pa vam zato aparat za parenje tvrtke Philips nudi širok raspon postavki kojima se dovod pare automatski isključuje nakon dostizanja idealnog vremena parenja. Tako ćete lakše skuhati razna jela - rižu, jaja, povrće, piletinu i ribu - te zadržati sva arome i vitamine.

Izuzetno velika posuda za juhu, gulaš, rižu i još mnogo toga

Izuzetno velika posuda za juhu, gulaš, rižu i još mnogo toga

Izuzetno velika posuda za kuhanje na pari unosi raznovrsnost u pripremu ukusnih obiteljskih obroka. Izuzetno velika posuda za juhu, gulaš, rižu i još mnogo toga.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

13

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

27/04/2020

Česká republika

Česká republika

Vyhovuje mi bez připomínek

Nemám s výrobkem problém. Funguje, velikost hodná pro 2-3 lidi, dobrá skladnost, pevný plast.

Prednosti

Pracuje bez závad

Mane

Nemá nevýhody.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

27/08/2018

Česká republika

Česká republika

Funguje bezvadně

Zatím použit jen párkrát, ale vždy fungoval perfektně. Jídlo je velmi dobré.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

11/03/2016

Česká republika

Česká republika

Hezký design, jednoduchost ovládání

Vysoký výkon, jednoduché ovládání, snadná údržba. V kuchyni nezabere moc místa a páru snadno "pobere" digestoř. Doporučuji hlavně pro vaření při dietě.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer

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