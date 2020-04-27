2 godine jamstva
Obustavljeno
10 l, 900 W
Dig. mjerač vremena, postavlj. vrijeme
Odjeljak za začine, održavanje topline
Plastika/metal, crna
Jedinstveni Flavour Booster aparata za kuhanje na pari tvrtke Philips ukusnim začinskim biljem i začinima dodaje aromu i poboljšava okus hrane koja se kuha na pari. Jednostavno dodajte omiljeno bilje i začine u odgovarajući odjeljak i prepustite ostalo pari. Toplina pare oslobađa fine arome bilja i začina koje se potpuno upijaju u hranu i izazivaju zazubice.
Kuhanje na pari osjetljiv je posao pa vam zato aparat za parenje tvrtke Philips nudi širok raspon postavki kojima se dovod pare automatski isključuje nakon dostizanja idealnog vremena parenja. Tako ćete lakše skuhati razna jela - rižu, jaja, povrće, piletinu i ribu - te zadržati sva arome i vitamine.
Izuzetno velika posuda za kuhanje na pari unosi raznovrsnost u pripremu ukusnih obiteljskih obroka. Izuzetno velika posuda za juhu, gulaš, rižu i još mnogo toga.
4.8
od 5
13
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mirek7049
27/04/2020
Česká republika
Vyhovuje mi bez připomínek
Nemám s výrobkem problém. Funguje, velikost hodná pro 2-3 lidi, dobrá skladnost, pevný plast.
Prednosti
Pracuje bez závad
Mane
Nemá nevýhody.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Aldabubo
27/08/2018
Česká republika
Funguje bezvadně
Zatím použit jen párkrát, ale vždy fungoval perfektně. Jídlo je velmi dobré.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Pajap
11/03/2016
Česká republika
Hezký design, jednoduchost ovládání
Vysoký výkon, jednoduché ovládání, snadná údržba. V kuchyni nezabere moc místa a páru snadno "pobere" digestoř. Doporučuji hlavně pro vaření při dietě.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer