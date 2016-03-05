2 godine jamstva
Obustavljeno
9 l, 900 W
Ručni mjerač vremena
Odjeljak za začine, posuda za juhu/rižu
Plastika, crna
Jedinstveni odjeljak za začine aparata za kuhanje na pari tvrtke Philips ukusnim začinskim biljem i začinima dodaje aromu i poboljšava okus hrane koja se kuha na pari. Jednostavno dodajte omiljeno bilje i začine u odgovarajući odjeljak i prepustite ostalo pari. Toplina pare oslobađa fine arome bilja i začina koje se potpuno upijaju u hranu i izazivaju zazubice.
4.7
od 5
25
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
WandziaK
05/03/2016
Polska
Dobry wybór
Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Parowar Daily Collection HD9126/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Parowar Daily Collection HD9126/00
Alina2711
16/12/2020
România
Excelent pentru diversificare
De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90
Dortmund
01/09/2020
България
Заслужава си !
Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара