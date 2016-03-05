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  • Čisti okus hrane kuhane na pari
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  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
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  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari
  • Čisti okus hrane kuhane na pari

Obustavljeno

Daily Collectionaparat za kuhanje na pari

HD9126/00

4.7
| (25) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Čisti okus hrane kuhane na pari
Kuhajte na pari uz idealne postavke za svaki obrok.
Pogledajte sve prednosti

S odjeljkom za začine

Čisti okus hrane kuhane na pari

  • 9 l, 900 W

  • Ručni mjerač vremena

  • Odjeljak za začine, posuda za juhu/rižu

  • Plastika, crna

Odjeljak za začine dodaje okus ukusnim biljem i začinima

Odjeljak za začine dodaje okus ukusnim biljem i začinima

Jedinstveni odjeljak za začine aparata za kuhanje na pari tvrtke Philips ukusnim začinskim biljem i začinima dodaje aromu i poboljšava okus hrane koja se kuha na pari. Jednostavno dodajte omiljeno bilje i začine u odgovarajući odjeljak i prepustite ostalo pari. Toplina pare oslobađa fine arome bilja i začina koje se potpuno upijaju u hranu i izazivaju zazubice.

Zdravo kuhanje na pari zadržava nutrijente u hrani

Zdravo kuhanje na pari zadržava nutrijente u hrani

Timer za ribu, povrće, rižu i druge namirnice

Timer za ribu, povrće, rižu i druge namirnice

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

25

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

05/03/2016

Polska

Polska

Dobry wybór

Parowar wspaniale przygotowuje niskokaloryczne potrawy. Warzywa są soczyste i pachnące. Z łatwością można przygotować mięso i ryby. Ten parowar mnie zachwycił, teraz jedyne co czytam to przepisy na dania z parowaru. Polecam każdemu kto się zastanawia nad zakupem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Parowar Daily Collection HD9126/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Parowar Daily Collection HD9126/00

16/12/2020

România

România

Excelent pentru diversificare

De mare ajutor in diversificarea copilului, iar apoi a devenit si pentru noi, parintii, un mijloc pentru a avea mereu mancare sanatoasa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9126/90

01/09/2020

България

България

Заслужава си !

Няколко дена го използваме непрекъснато с различни видови плодове и зеленчуци. Стават страхотни !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9126/90 Уред за готвене на пара

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