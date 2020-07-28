Obustavljeno
Čisti okus hrane kuhane na pari
Aparat za kuhanje na pari tvrtke Philips sa savršenim postavkama za svaki obrok.
5 l, 900 W
Ručni mjerač vremena
Odjeljak za začine, ne sadrži BPA
Plastika, bijela/zelena
Jedinstveni odjeljak za začine aparata za kuhanje na pari tvrtke Philips ukusnim začinskim biljem i začinima dodaje aromu i poboljšava okus hrane koja se kuha na pari. Jednostavno dodajte omiljeno bilje i začine u odgovarajući odjeljak i prepustite ostalo pari. Toplina pare oslobađa fine arome bilja i začina koje se potpuno upijaju u hranu i izazivaju zazubice.
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4.5
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vika25
28/07/2020
Україна
У пароварці чудові функції для готування страв стр
Я обрала оцінку відмінно, тому, що можна поєднувати продукти при приготуванні! Має таймер.Завдяки потужному пару страви дуже швидко готуються! А ще смачно та корисно!!!
Prednosti
Дуже хороший виріб, користуюсь більше 6 років!!!
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Datum upotrebe 2018-07-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9104/00 Пароварка
Datum upotrebe 2018-07-28
George63
07/05/2019
România
Un produs,performant ,util si de calitate
Sunt foarte multumit de acest aparat ,este performant ,cu el gatesc mai sanatos pentru familia mea .L-am recomandat tuturor rudelor si prietenilor .Se manevreaza usor se spala usor ,deci il recomand ,,,,,tuturor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9104/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Aparat de gătit cu aburi Daily Collection HD9104/00
studioivo
22/01/2017
България
къс кабел
уреда е перфектен с една забележка - захранващия кабел е къс.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD9104/00 Уред за готвене на пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HD9104/00 Уред за готвене на пара