Obustavljeno
Doručkujte svjež kruh svaki dan
Uživat ćete u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro! Vrlo je jednostavno… Navečer dodajte sastojke, mjerač vremena za odgodu postavite na sljedeće jutro i ostatak prepustite pekaču kruha.
12 izbornika (uklj. jogurt)
1000 g
Bijela
13-satni timer za odgodu
Pekač kruha tvrtke Philips ima 12 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.
Zahvaljujući naprednom sustavu za kontrolu temperature, pekač kruha VIVA tvrtke Philips omogućava vam uživanje u točno onakvom kruhu kakav volite, bilo da se radi o kruhu svijetle, srednje ili tamne korice, a sve to jednostavnim pritiskom gumba na upravljačkoj ploči.
Pecite upravo onu količinu kruha koja odgovara vašim potrebama. Jednostavno odaberite veličinu štruce na upravljačkoj ploči kako biste ispekli kruh srednje veličine (750 g) ili veliki (1000 g), ovisno o svojim potrebama.
4.7
od 5
19
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
LiliPoli
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Много добро качество
Много съм доволна от уреда,препоръчвам го на мои познати
Prednosti
достатъчно програми
Mane
няма програма само за печене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2020-09-07
xomaktana
10/11/2020
Україна
Це те, чого я хотіла
Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.
Prednosti
Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.
Mane
Не люблю мити піля використання.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Date of Use 2018-11-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка
Date of Use 2018-11-10
Ренеta
20/06/2020
България
Продукът е с чудесни характеристики!
Много полезен продукт в домакинството. Добро приложение на добра цена.Отлично качество! Силно препоръчвам марката.
Prednosti
Слагаш продуктите в уреда и натискаш копчето. Машинката си работи без надзор.
Mane
Не откривам недостатъци.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб
Date of Use 2019-06-20