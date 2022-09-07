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  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan

Obustavljeno

Daily CollectionPekač kruha

HD9016/30

4.7

| (19) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Doručkujte svjež kruh svaki dan

Uživat ćete u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro! Vrlo je jednostavno… Navečer dodajte sastojke, mjerač vremena za odgodu postavite na sljedeće jutro i ostatak prepustite pekaču kruha.

Pogledajte sve prednosti

Birajte okus. Lako je i ukusno!

Doručkujte svjež kruh svaki dan

  • 12 izbornika (uklj. jogurt)

  • 1000 g

  • Bijela

  • 13-satni timer za odgodu

12 prethodno postavljenih programa za kruh, tijesto, pekmez pa čak i jogurt

12 prethodno postavljenih programa za kruh, tijesto, pekmez pa čak i jogurt

Pekač kruha tvrtke Philips ima 12 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.

3 stupnja prepečenosti osiguravaju željenu koricu

3 stupnja prepečenosti osiguravaju željenu koricu

Zahvaljujući naprednom sustavu za kontrolu temperature, pekač kruha VIVA tvrtke Philips omogućava vam uživanje u točno onakvom kruhu kakav volite, bilo da se radi o kruhu svijetle, srednje ili tamne korice, a sve to jednostavnim pritiskom gumba na upravljačkoj ploči.

Pecite kruh u dvije veličine do 1 kg

Pecite kruh u dvije veličine do 1 kg

Pecite upravo onu količinu kruha koja odgovara vašim potrebama. Jednostavno odaberite veličinu štruce na upravljačkoj ploči kako biste ispekli kruh srednje veličine (750 g) ili veliki (1000 g), ovisno o svojim potrebama.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

19

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Много добро качество

Много съм доволна от уреда,препоръчвам го на мои познати

Prednosti

достатъчно програми

Mane

няма програма само за печене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2020-09-07

10/11/2020

Україна

Україна

Це те, чого я хотіла

Ця хлібопіч - прекарсний помічник на кухні. Робить хліб, тісто, йогурт, джем. Налаштування ваги - корисно. Звукові сигнали - чудово. Відтермінування старту - прекрасно! Ввечері засипав інградієнти - зранку теплий, ароматний хліб вже готов. Смак того хлібу ні в яке порівняння не йде з магазинним. Йогур - також мінімум клопоту і максимум смаку. Отже, Я в захваті від цієї хлібопічки.

Prednosti

Таймер відтермінування. Звукові сигнали такі, що не почути неможливо.

Mane

Не люблю мити піля використання.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Хлібопічка

Date of Use 2018-11-10

20/06/2020

България

България

Продукът е с чудесни характеристики!

Много полезен продукт в домакинството. Добро приложение на добра цена.Отлично качество! Силно препоръчвам марката.

Prednosti

Слагаш продуктите в уреда и натискаш копчето. Машинката си работи без надзор.

Mane

Не откривам недостатъци.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9016/30 Уред за приготвяне на хляб

Date of Use 2019-06-20

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