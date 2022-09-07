2 godine jamstva
Obustavljeno
HD9015/30
12 izbornika
1000 g
Bijela
13-satni timer za odgodu
Pekač kruha tvrtke Philips ima 12 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.
Zahvaljujući naprednom sustavu za kontrolu temperature, pekač kruha VIVA tvrtke Philips omogućava vam uživanje u točno onakvom kruhu kakav volite, bilo da se radi o kruhu svijetle, srednje ili tamne korice, a sve to jednostavnim pritiskom gumba na upravljačkoj ploči.
Uživajte u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro – prava poslastica i savršen način da započnete dan! Jednostavno postavite timer za odgodu večer prije i pekač kruha će pripremiti i ispeći štrucu dok vi spavate kako biste mogli jesti svježe ispečeni kruh čim se probudite ili kad god poželite.
3.9
od 5
7
Recenzije
Godgi
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктът има чудесни характеристики.
Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Badjon
19/06/2020
България
Страхотен уред!
Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)
Prednosti
Безотказен и мултифункционален!
Mane
Никакви!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Desy67
15/04/2020
България
Удобство за всеки дом
Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба
Prednosti
Богат избор за приготвяне на печива
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб