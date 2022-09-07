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  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan
  • Doručkujte svjež kruh svaki dan

Obustavljeno

Daily CollectionPekač kruha

HD9015/30

3.9
| (7) Recenzije
Doručkujte svjež kruh svaki dan
Uživat ćete u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro! Vrlo je jednostavno… Navečer dodajte sastojke, mjerač vremena za odgodu postavite na sljedeće jutro i ostatak prepustite pekaču kruha tvrtke Philips.
Pogledajte sve prednosti

Birajte okus. Lako je i ukusno!

Doručkujte svjež kruh svaki dan

  • 12 izbornika

  • 1000 g

  • Bijela

  • 13-satni timer za odgodu

12 prethodno postavljenih programa za pečenje kruha, tijesta i čak pravljenje pekmeza

Pekač kruha tvrtke Philips ima 12 jednostavnih prethodno postavljenih programa za pečenje bilo kojeg kruha do savršenstva, od bogatog integralnog do kruha bez glutena te francuskog kruha i slatkih varijanti. Osim toga, omogućava pripremu ukusnog tijesta za tjesteninu pa čak i pekmeza. Bez obzira na to što pečete, uvijek je ukusno i lako za pripremu jer prethodne postavke osiguravaju odgovarajuću temperaturu i vrijeme za postizanje najboljih mogućih rezultata. Ako vam se žuri, možete upotrijebiti brzi program za brže rezultate ili čak izuzetno brzi program koji pruža pečenje u roku od samo sat vremena.

3 stupnja prepečenosti osiguravaju željenu koricu

3 stupnja prepečenosti osiguravaju željenu koricu

Zahvaljujući naprednom sustavu za kontrolu temperature, pekač kruha VIVA tvrtke Philips omogućava vam uživanje u točno onakvom kruhu kakav volite, bilo da se radi o kruhu svijetle, srednje ili tamne korice, a sve to jednostavnim pritiskom gumba na upravljačkoj ploči.

Timer za odgodu do 13 sati kako biste doručkovali svježe pečeni kruh

Timer za odgodu do 13 sati kako biste doručkovali svježe pečeni kruh

Uživajte u neodoljivom mirisu svježeg toplog kruha svako jutro – prava poslastica i savršen način da započnete dan! Jednostavno postavite timer za odgodu večer prije i pekač kruha će pripremiti i ispeći štrucu dok vi spavate kako biste mogli jesti svježe ispečeni kruh čim se probudite ili kad god poželite.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.9

od 5

7

Recenzije

4
3
2

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктът има чудесни характеристики.

Много съм доволна от продукта. Бих препоръчала на приятели.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

19/06/2020

България

България

Страхотен уред!

Няма как да не определя уреда като СТРАХОТЕН! Заради качеството на изпечения хляб отново започнах да го консумирам и да му се наслаждавам :) Препоръчвам го на всички! Няма да съжалявате :)

Prednosti

Безотказен и мултифункционален!

Mane

Никакви!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

15/04/2020

България

България

Удобство за всеки дом

Изключително полезен уред за всяко домакинство. Бързо приготвя всички видове теста и хляб. Лесен за употреба

Prednosti

Богат избор за приготвяне на печива

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD9015/30 Уред за приготвяне на хляб

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