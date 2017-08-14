2 godine jamstva
Obustavljeno
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Nehrđajući čelik
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.
Saeco aparat za espresso ima klasični nastavak za mliječnu pjenu koji majstori za kavu nazivaju "pannarello". Nastavak se uranja u mlijeko i širi paru kako bi se postigla predivna mliječna pjena. Oslobodite baristu u sebi i pripremajte ukusne mliječne specijalitete na tradicionalan način!
4.6
od 5
5
Recenzije
80%
osoba preporučuje ovaj proizvod
april10
14/08/2017
Slovenija
Kuha odlično kavo
Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat
Мимоза
05/06/2019
България
Перфектно кафемашина
Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
анелия
22/02/2018
България
за един добър ден
сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина