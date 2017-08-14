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Sve serije

  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8427/19

4.6
| (5) Recenzije | 80% osoba preporučuje ovaj proizvod
Autentični talijanski espresso svaki dan
Saeco Poemia poklonicima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filter Crema za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, prilikom svake primjene.
Pogledajte sve prednosti

s Crema filtrom pod tlakom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Nehrđajući čelik

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Saeco aparat za espresso ima klasični nastavak za mliječnu pjenu koji majstori za kavu nazivaju "pannarello". Nastavak se uranja u mlijeko i širi paru kako bi se postigla predivna mliječna pjena. Oslobodite baristu u sebi i pripremajte ukusne mliječne specijalitete na tradicionalan način!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

5

Recenzije

80%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

14/08/2017

Slovenija

Slovenija

Kuha odlično kavo

Aparat se zelo hitro segreje na delovno temperaturo, tako omogoča kuhanje več kav zaporedoma. naredi krasno peno. Edino kar me moti je malo oteženo čiščenje ročke, pri uporabi kave za dve skodelici, je precej stisnjena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ročni espresso kavni aparat

05/06/2019

България

България

Перфектно кафемашина

Превъзходно кафе си приготвям доста години повече от 6.,7.!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

22/02/2018

България

България

за един добър ден

сутрините с тази кафе машина са страхотни, кафето е отлично и настроението за целия ден е положително

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8427/19 Ръчна кафемашина

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