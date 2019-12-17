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  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8425/19

4.7
| (24) Recenzije | 95% osoba preporučuje ovaj proizvod
Autentični talijanski espresso svaki dan
Ručni aparat za espresso Saeco poklonicima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filtar za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, prilikom svake primjene.
Pogledajte sve prednosti

S filtrom za pjenu pod pritiskom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Nehrđajući čelik / crna

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Dugotrajni vrhunski materijali

Dugotrajni vrhunski materijali

Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ima vrlo kvalitetan i izdržljiv materijal kućišta.

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

24

Recenzije

95%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

17/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski espresso aparat za malo novca

Odličan aparat za espresso kavu. Lijepog izgleda, ne kvari se. Izdržljiv i vrlo jednostavan za korištenje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Ručně a přesto špičková káva

Mám tento kávovar sice krátce, ale používám jej několikrát denne a zatím mě nezklamal. Z čerstvě připraveného espressa jsem pokaždé nadšený jakou má báječnou pěnu. Také našlehané mléko je radost do kávy přidat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar

05/02/2017

Česká republika

Česká republika

S trochou snahy velmi nadprůměrné espresso.

Tento espressovač jsem měl na základě recenzí vyhlédnutý delší dobu a konečně jsem si ho koupil. V kategorii domácích přístrojů má až nečekaně dobré výsledky. Masivní celokovový grouphead zajišťuje velmi konzistentní teplotu vody, jen je třeba ho před první porcí předehřát propláchnutím. Přetlakovaný portafilter vytvoří hustou cremu i pokud nemáte profesionální mlýnek, tamper a léta zkušeností. Napěňování mléka tryskou typu Pannarello chce trochu cviku, ale když se podaří, výsledkem je hustá mikropěna. Doba zahřívání a chladnutí mezi espressem a párou je průměrná. Spolehlivost nemohu hodnotit, mám ho pouze krátce, ale všechny části působí velmi robustně až na kolečko ventilu páry, se kterým je třeba otáčet jemně.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač

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