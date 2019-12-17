2 godine jamstva
Obustavljeno
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Nehrđajući čelik / crna
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ima vrlo kvalitetan i izdržljiv materijal kućišta.
Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.
4.7
od 5
24
Recenzije
95%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kocci
17/12/2019
Hrvatska
Vrhunski espresso aparat za malo novca
Odličan aparat za espresso kavu. Lijepog izgleda, ne kvari se. Izdržljiv i vrlo jednostavan za korištenje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Ručni aparat za espresso
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Ručně a přesto špičková káva
Mám tento kávovar sice krátce, ale používám jej několikrát denne a zatím mě nezklamal. Z čerstvě připraveného espressa jsem pokaždé nadšený jakou má báječnou pěnu. Také našlehané mléko je radost do kávy přidat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/09 Manuální kávovar
rolicot
05/02/2017
Česká republika
S trochou snahy velmi nadprůměrné espresso.
Tento espressovač jsem měl na základě recenzí vyhlédnutý delší dobu a konečně jsem si ho koupil. V kategorii domácích přístrojů má až nečekaně dobré výsledky. Masivní celokovový grouphead zajišťuje velmi konzistentní teplotu vody, jen je třeba ho před první porcí předehřát propláchnutím. Přetlakovaný portafilter vytvoří hustou cremu i pokud nemáte profesionální mlýnek, tamper a léta zkušeností. Napěňování mléka tryskou typu Pannarello chce trochu cviku, ale když se podaří, výsledkem je hustá mikropěna. Doba zahřívání a chladnutí mezi espressem a párou je průměrná. Spolehlivost nemohu hodnotit, mám ho pouze krátce, ale všechny části působí velmi robustně až na kolečko ventilu páry, se kterým je třeba otáčet jemně.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8425/19 Manuální espresovač