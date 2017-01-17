ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8423/19

4.5
| (31) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod
Autentični talijanski espresso svaki dan
Ručni aparat za espresso Saeco poklonicima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filtar za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, prilikom svake primjene.
Pogledajte sve prednosti

S filtrom za pjenu pod pritiskom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Crna

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Saeco aparat za espresso ima klasični nastavak za mliječnu pjenu koji majstori za kavu nazivaju "pannarello". Nastavak se uranja u mlijeko i širi paru kako bi se postigla predivna mliječna pjena. Oslobodite baristu u sebi i pripremajte ukusne mliječne specijalitete na tradicionalan način!

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

31

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

17/01/2017

Hrvatska

Hrvatska

Dobar i praktičan proizvod

Kako sam započeo sa korištenjem Saeco Poemia ručnog aparata za kafu, mogu reći da sam zaista zadovoljan izvedbom i kvalitetom uređaja, a ponajviše sa dobrom kafom koju napravim pomoću njega. Malen a moćan, kompaktan i prilagodljiv i za male prostore. Uz to, pored standardne mljevene kafe mogu se koristiti i kapsule za pripremanje iste. To je svakako veliki plus za one koji žele da mijenjaju arome kafe. Također za sve ljubitelje machiatta i capucina tu je i nastavak za grijanje mlijeka i stvaranje pjene pa je užitak ispijanja kafe time veći. A uz to, vodena para odnosno vruća voda koju ovaj nastavak omogućava je da se može dobiti vruća voda za tren, za recimo potrebe pripreme čaja ili zagrijavanja nekog napitka. Održavanje aparata je jednostavno i nema brige jesam li ga zaboravio isključiti. Strujna sklopka se sama isključi nakon kratkog vremena. Zato je moja preporuka za sve one koji razmišljaju o kupnji kafe aparata a imaju dilemu, Saeco Poemia je pravi izbor.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

20/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odlican,bolji i od skupljih uredjaja,drugih proizvodjaca!

Odlican aparat za espresso,cijenovno prihvatljiv,pravi odlicne crem caffe,skoro bez obzira na marku i vrstu kave! Uvijek napravi 'prst' debelu kremu,sto mi je najvaznije,jedino mala mana na koju treba pripaziti je,redovito ciscenje od kamenca,kao sto i proizvodjac preporucuje,jednom u mjesec-dva dana! Sve pohvale servisnoj mrezi,kontaktima,sveukupno phillipsu za odnose sa kupcima! Cista 5!..bravo! A uz to 2+3 god garancije,prilikom registracije! Druge razvikanije marke bi mogle uciti od Vas! Toliko sam zadovoljan da sam kupio jos jedan,a promijenio sam ih 10-15!Pametnom dosta!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso

24/10/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za ta denar

Ob pravilni uporabi in uporabi prave kave (za espresso) je kava odlična. Enostaven za uporabo, praktičen, majhen. Slabost je gumb za vklop in izklop na zadnji strani ter malo maneverskega prostora za uporabo penilca mleka. Drugače pa za ta denar je aparat več kot odličen. Priporočam nakup!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi