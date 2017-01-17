2 godine jamstva
Obustavljeno
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Crna
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.
Saeco aparat za espresso ima klasični nastavak za mliječnu pjenu koji majstori za kavu nazivaju "pannarello". Nastavak se uranja u mlijeko i širi paru kako bi se postigla predivna mliječna pjena. Oslobodite baristu u sebi i pripremajte ukusne mliječne specijalitete na tradicionalan način!
4.5
od 5
31
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Marijan
17/01/2017
Hrvatska
Dobar i praktičan proizvod
Kako sam započeo sa korištenjem Saeco Poemia ručnog aparata za kafu, mogu reći da sam zaista zadovoljan izvedbom i kvalitetom uređaja, a ponajviše sa dobrom kafom koju napravim pomoću njega. Malen a moćan, kompaktan i prilagodljiv i za male prostore. Uz to, pored standardne mljevene kafe mogu se koristiti i kapsule za pripremanje iste. To je svakako veliki plus za one koji žele da mijenjaju arome kafe. Također za sve ljubitelje machiatta i capucina tu je i nastavak za grijanje mlijeka i stvaranje pjene pa je užitak ispijanja kafe time veći. A uz to, vodena para odnosno vruća voda koju ovaj nastavak omogućava je da se može dobiti vruća voda za tren, za recimo potrebe pripreme čaja ili zagrijavanja nekog napitka. Održavanje aparata je jednostavno i nema brige jesam li ga zaboravio isključiti. Strujna sklopka se sama isključi nakon kratkog vremena. Zato je moja preporuka za sve one koji razmišljaju o kupnji kafe aparata a imaju dilemu, Saeco Poemia je pravi izbor.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso
Andrija
20/09/2016
Hrvatska
Odlican,bolji i od skupljih uredjaja,drugih proizvodjaca!
Odlican aparat za espresso,cijenovno prihvatljiv,pravi odlicne crem caffe,skoro bez obzira na marku i vrstu kave! Uvijek napravi 'prst' debelu kremu,sto mi je najvaznije,jedino mala mana na koju treba pripaziti je,redovito ciscenje od kamenca,kao sto i proizvodjac preporucuje,jednom u mjesec-dva dana! Sve pohvale servisnoj mrezi,kontaktima,sveukupno phillipsu za odnose sa kupcima! Cista 5!..bravo! A uz to 2+3 god garancije,prilikom registracije! Druge razvikanije marke bi mogle uciti od Vas! Toliko sam zadovoljan da sam kupio jos jedan,a promijenio sam ih 10-15!Pametnom dosta!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ručni aparat za espresso
Noname
24/10/2017
Slovenija
Odličen izdelek za ta denar
Ob pravilni uporabi in uporabi prave kave (za espresso) je kava odlična. Enostaven za uporabo, praktičen, majhen. Slabost je gumb za vklop in izklop na zadnji strani ter malo maneverskega prostora za uporabo penilca mleka. Drugače pa za ta denar je aparat več kot odličen. Priporočam nakup!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8423/19 Ročni espresso kavni aparat