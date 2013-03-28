Obustavljeno
HD8327/09
Autentični talijanski espresso svaki dan
Ručni aparat za espresso Saeco poklonicima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filtar za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, prilikom svake primjene.
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Nehrđajući čelik
Ovaj posebni filtar za kremastu pjenu jamči dugotrajnu ukusnu pjenu bez obzira na sortu kave koju odaberete.
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Visok tlak osigurava potpuno izvlačenje pune arome iz mljevene kave
3.1
od 5
8
Recenzije
Dexter
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Lazer
28/03/2013
Polska
Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"
Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09
Farcutiu
07/05/2019
România
Foarte multumita
Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8327/99 Espressor manual
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8327/99 Espressor manual