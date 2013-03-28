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  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8327/09

3.1

| (8) Recenzije

Autentični talijanski espresso svaki dan

Ručni aparat za espresso Saeco poklonicima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filtar za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, prilikom svake primjene.

Pogledajte sve prednosti

S filterom za pjenu pod tlakom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Nehrđajući čelik

Držač filtra za kremastu pjenu pod tlakom

Držač filtra za kremastu pjenu pod tlakom

Ovaj posebni filtar za kremastu pjenu jamči dugotrajnu ukusnu pjenu bez obzira na sortu kave koju odaberete.

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Pumpa od 15 bara

Pumpa od 15 bara

Visok tlak osigurava potpuno izvlačenje pune arome iz mljevene kave

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.1

od 5

8

Recenzije

2

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

28/03/2013

Polska

Polska

Świetny ekspres pod warunkiem, że przestrzega się zaleceń producenta i nie stosuje się żadnej 'partyzantki"

Doskonały ekspres do domu, parzy doskonałą kawę (w zależności od upodobań i zastosowania odpowiedniego ulubionego gatunku). Przestrzegając zaleceń producenta, dokładnego czyszczenia, prawidłowego montowania zbiornika na wodę i jak najrzadszego jego wyjmowania - nie ma żadnych problemów! Rada: dolewać częściej mniejszą ilość wody już przefiltrowanej np. za pomocą Brity do zbiornika, żeby zawsze była świeża ale bez jego ciągłego wyjmowania . Nie będzie przeciekał nic a nic! (chyba, że jest fabryczna wada od nowości). Zbiornik wyjmować wyłącznie do mycia np. raz na miesiąc. Podobnie z dyszą pary, przepłukać wrzątkiem zaraz po spienieniu mleka i później jeszcze umyć - bez problemów! Mój ekspres już po gwarancji od dawna i ani raz w serwisie. POLECAM!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ręczny ekspres do kawy Poemia HD8327/09

07/05/2019

România

România

Foarte multumita

Recomand acest produs cu incredere , foarte practic , foarte bun

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8327/99 Espressor manual

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8327/99 Espressor manual

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