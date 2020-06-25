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  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8325/79

5
| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Autentični talijanski espresso svaki dan
Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ljubiteljima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filter za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, i to svaki put.
Pogledajte sve prednosti

S filterom za pjenu pod tlakom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasa

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Nehrđajući čelik / crna

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Ukusna mliječna pjena zahvaljujući klasičnom nastavku za mliječnu pjenu

Saeco aparat za espresso ima klasični nastavak za mliječnu pjenu koji majstori za kavu nazivaju "pannarello". Nastavak se uranja u mlijeko i širi paru kako bi se postigla predivna mliječna pjena. Oslobodite baristu u sebi i pripremajte ukusne mliječne specijalitete na tradicionalan način!

Dugotrajni vrhunski materijali

Dugotrajni vrhunski materijali

Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ima vrlo kvalitetan i izdržljiv materijal kućišta.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/06/2020

България

България

Любимият уред у дома

Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️

Prednosti

Страхотно кафе с каймак

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

10/04/2019

Україна

Україна

Рекоменду

Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка

15/01/2017

България

България

Отлични характеристики

Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина

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