2 godine jamstva
Obustavljeno
Klasa
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Nehrđajući čelik / crna
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Saeco aparat za espresso ima klasični nastavak za mliječnu pjenu koji majstori za kavu nazivaju "pannarello". Nastavak se uranja u mlijeko i širi paru kako bi se postigla predivna mliječna pjena. Oslobodite baristu u sebi i pripremajte ukusne mliječne specijalitete na tradicionalan način!
Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ima vrlo kvalitetan i izdržljiv materijal kućišta.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kremi83
25/06/2020
България
Любимият уред у дома
Имам тази кафемашина от 9 години и все още ни прави супер кафе с каймак, а с приставката за разпенвате си правим и страхотно капучино! Определено препоръчвам кафе машината, незаменима дори след толкова години! ♥️
Prednosti
Страхотно кафе с каймак
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Natatenia1980
10/04/2019
Україна
Рекоменду
Готовит вкусный кофе, кофе с молоком отлично делает функция панарелло.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ручна еспрессо-кавоварка
K0505
15/01/2017
България
Отлични характеристики
Тази кафе машина е с отлични характеристики. Ползваме я с голямо удоволствие.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ръчна кафемашина