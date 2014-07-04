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  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8325/09

3.9

| (12) Recenzije

Autentični talijanski espresso svaki dan

Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ljubiteljima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filter za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, i to svaki put.

Pogledajte sve prednosti

S filterom za pjenu pod tlakom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Nehrđajući čelik

Držač filtra za kremastu pjenu pod tlakom

Držač filtra za kremastu pjenu pod tlakom

Ovaj posebni filtar za kremastu pjenu jamči dugotrajnu ukusnu pjenu bez obzira na sortu kave koju odaberete.

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Pumpa od 15 bara

Pumpa od 15 bara

Visok tlak osigurava potpuno izvlačenje pune arome iz mljevene kave

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.9

od 5

12

Recenzije

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

04/07/2014

Polska

Polska

Idealny na domowe espresso

Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

05/01/2014

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt w swej cenie

Mam ekspres od roku i sprawuje się bardzo dobrze. Warto przeprowadzać odkamienianie co 3 - 5 miesięcy. U mnie występuje bardzo twarda woda, więc jak pojawia się minimalna nieszczelność pomaga odkamienianie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy

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