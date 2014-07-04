Obustavljeno
HD8325/09
Autentični talijanski espresso svaki dan
Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ljubiteljima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filter za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, i to svaki put.
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Nehrđajući čelik
Ovaj posebni filtar za kremastu pjenu jamči dugotrajnu ukusnu pjenu bez obzira na sortu kave koju odaberete.
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Visok tlak osigurava potpuno izvlačenje pune arome iz mljevene kave
3.9
od 5
12
Recenzije
PiotrZWarszawy
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Gibo
04/07/2014
Polska
Idealny na domowe espresso
Ekspres ten otrzymałem jako prezent, sprawdza się już od roku. BTiC
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
RadekG
05/01/2014
Polska
Bardzo dobry produkt w swej cenie
Mam ekspres od roku i sprawuje się bardzo dobrze. Warto przeprowadzać odkamienianie co 3 - 5 miesięcy. U mnie występuje bardzo twarda woda, więc jak pojawia się minimalna nieszczelność pomaga odkamienianie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8325/79 Ręczny ekspres do kawy