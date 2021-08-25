2 godine jamstva
Obustavljeno
Klasični nastavak za mliječnu pjenu
Crna
Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom
Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ima vrlo kvalitetan i izdržljiv materijal kućišta.
Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.
4.5
od 5
12
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Puf88
25/08/2021
България
Страхотен продукт
Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.
Prednosti
Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.
Mane
С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина
Mira21
21/08/2020
Україна
Чудовий апарат
Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн
Prednosti
Все сподобалося
Mane
Не має
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Eleseya
20/08/2020
Україна
Чудова кавоварка для домашнього використання
У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.
Prednosti
Довговічна та надійна
Mane
Не виявлено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка