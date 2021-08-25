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  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan
  • Autentični talijanski espresso svaki dan

Obustavljeno

Philips Saeco PoemiaRučni aparat za espresso

HD8323/39

4.5
| (12) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Autentični talijanski espresso svaki dan
Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ljubiteljima tradicionalne pripreme donosi sve što je potrebno za svakodnevnu pripremu savršene espresso kave. Patentirani filter za pjenu pod tlakom jamči dugotrajnu pjenu odličnog okusa, i to svaki put.
Pogledajte sve prednosti

S filterom za pjenu pod tlakom

Autentični talijanski espresso svaki dan

  • Klasični nastavak za mliječnu pjenu

  • Crna

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Pogodno za mljevenu kavu i vrećice s kavom

Radi praktične uporabe možete birati između vrećica s mljevenom kavom

Dugotrajni vrhunski materijali

Dugotrajni vrhunski materijali

Ručni aparat za espresso tvrtke Saeco ima vrlo kvalitetan i izdržljiv materijal kućišta.

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Ergonomija za svakodnevno rukovanje

Dodavajte mljevenu kavu ili vodu, praznite filtar ili pladanj. Svim odjeljcima može se izravno pristupiti, čime se osigurava maksimalna praktičnost.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

12

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

25/08/2021

България

България

Страхотен продукт

Кафе машината е изключително надеждна и добра за цената за която я закупих. Купих я през Август 2014 и до момента работи безотказно, вече 7 години. Наистина за толкова години вече има някой забележкие вече бръмчи леко по силно, но не смятам, че е чаааак толкова силно, както казват някои. За годините си е невероятна. Външно е неразличима от нова. Прилагам и снимка! Препоръчах машинта на много приятели и те всички са доволни.

Prednosti

Страхотно кафе, благодарение на крема диска; Невероятно рентабилен продукт; Качествен корпус; Много добре измислена ваничка за оттичане, без оливане при изхвърляне.

Mane

С времето може кафето да започне да излиза ако бъде препълнено и прекалено натъпкано в цедката, също така малко по-силно започва да бръмчи.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/39 Ръчна кафемашина

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий апарат

Дуже зручна у використанні, виходить смачна кава. Хороший дизайн

Prednosti

Все сподобалося

Mane

Не має

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Чудова кавоварка для домашнього використання

У нашый родині ця кавоварка вже біля 10 років, працює безвідмовно, якість приготування кави - відмінна.

Prednosti

Довговічна та надійна

Mane

Не виявлено

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Poemia HD8323/09 Ручна еспрессо-кавоварка

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