Obustavljeno
Neka bude po vašem, baš po vašem
Patentirani regulator intenziteta omogućava vam da postavite način na koji voda teče kroz spremnik s kavom: postavka za veliku količinu vode rezultira slabijom kavom blagog okusa, dok postavka za malu količinu vode rezultira kavom jačeg, intenzivnog okusa.
Sa staklenim vrčem
S regulatorom intenziteta
Crna
Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.
Patentirani regulator intenziteta omogućava vam da postavite način na koji voda teče kroz spremnik s kavom: postavka za veliku količinu vode rezultira slabijom kavom blagog okusa, dok postavka za malu količinu vode rezultira kavom jačeg, intenzivnog okusa.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.
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4.1
od 5
29
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Boooo
21/11/2022
Polska
Polecam
Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Alain1978
07/04/2021
Polska
Ekspres do kawy HD7769/00
Młynek trochę głośny ale dozniesienia, dobrze drobno mieli,zapach zmielonej i parzonej kawy unosi się w całej kuchni, Sprzęt b.dobre wykonanie. Polecam każdemu wart swojej ceny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00
Onnn
24/12/2020
Polska
Optymalny .
Dopracowany produkt. Młynek dużo cichszy niż tradycyjny. Wygodny wlew do wody umieszczony z przodu. Stały filtr. Duża łatwość obsługi. Smaczna kawa !!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l