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  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
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  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Obustavljeno

IntenseAparat za kavu

HD7685/90

4.1

| (29) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod

Neka bude po vašem, baš po vašem

Patentirani regulator intenziteta omogućava vam da postavite način na koji voda teče kroz spremnik s kavom: postavka za veliku količinu vode rezultira slabijom kavom blagog okusa, dok postavka za malu količinu vode rezultira kavom jačeg, intenzivnog okusa.

Pogledajte sve prednosti

Kava od blage do jake arome uz regulator intenziteta

Neka bude po vašem, baš po vašem

  • Sa staklenim vrčem

  • S regulatorom intenziteta

  • Crna

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Regulator intenziteta za kuhanje kave od blage do jake

Regulator intenziteta za kuhanje kave od blage do jake

Patentirani regulator intenziteta omogućava vam da postavite način na koji voda teče kroz spremnik s kavom: postavka za veliku količinu vode rezultira slabijom kavom blagog okusa, dok postavka za malu količinu vode rezultira kavom jačeg, intenzivnog okusa.

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

29

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/11/2022

Polska

Polska

Polecam

Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

07/04/2021

Polska

Polska

Ekspres do kawy HD7769/00

Młynek trochę głośny ale dozniesienia, dobrze drobno mieli,zapach zmielonej i parzonej kawy unosi się w całej kuchni, Sprzęt b.dobre wykonanie. Polecam każdemu wart swojej ceny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00

24/12/2020

Polska

Polska

Optymalny .

Dopracowany produkt. Młynek dużo cichszy niż tradycyjny. Wygodny wlew do wody umieszczony z przodu. Stały filtr. Duża łatwość obsługi. Smaczna kawa !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

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