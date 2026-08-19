Odlična kava do posljednje kapi

Ovaj elegantni aparat za kavu tvrtke Philips omogućava vam uživanje u bogatoj aromi kave iz filtera zahvaljujući funkciji Aroma Swirl. Napredna mlaznica u loncu miješa kavu iz filtra kako bi se aroma optimalno rasporedila po cijelom vrču za kavu.