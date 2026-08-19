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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
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  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Coffee maker HD7562/40
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Coffee maker

Obustavljeno

Viva Collectionaparat za kavu

HD7562/40

Odlična kava do posljednje kapi

Ovaj elegantni aparat za kavu tvrtke Philips omogućava vam uživanje u bogatoj aromi kave iz filtera zahvaljujući funkciji Aroma Swirl. Napredna mlaznica u loncu miješa kavu iz filtra kako bi se aroma optimalno rasporedila po cijelom vrču za kavu.

Pogledajte sve prednosti

Aroma Swirl optimalno miješa kavu

Odlična kava do posljednje kapi

  • Sa staklenim vrčem

  • AromaSwirl

  • Bijela i lavanda

1000 W

1000 W

Pumpa vašeg aparata za kavu tvrtke Philips omogućit će brzo pripremanje kave.

Vrč čuva aromu kave

Vrč čuva aromu kave

Vrč za čuvanje arome tvrtke Philips napravljen je od stakla i dizajniran za optimalno čuvanje okusa kave.

Plastični prsten za zaštitu i stabilnost

Plastični prsten za zaštitu i stabilnost

Plastični prsten oko staklenog vrča pruža zaštitu i bolju stabilnost.

Tehničke specifikacije

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