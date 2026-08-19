Obustavljeno
HD7562/40
Odlična kava do posljednje kapi
Ovaj elegantni aparat za kavu tvrtke Philips omogućava vam uživanje u bogatoj aromi kave iz filtera zahvaljujući funkciji Aroma Swirl. Napredna mlaznica u loncu miješa kavu iz filtra kako bi se aroma optimalno rasporedila po cijelom vrču za kavu.
Sa staklenim vrčem
AromaSwirl
Bijela i lavanda
Pumpa vašeg aparata za kavu tvrtke Philips omogućit će brzo pripremanje kave.
Vrč za čuvanje arome tvrtke Philips napravljen je od stakla i dizajniran za optimalno čuvanje okusa kave.
Plastični prsten oko staklenog vrča pruža zaštitu i bolju stabilnost.
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