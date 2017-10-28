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  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
  • Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu

Obustavljeno

Café GaiaAparat za kavu s filtrom, termos-vrč

HD7546/20

4.7
| (10) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu
Aparat za kavu Café Gaia osigurava pripremu izvrsne kave u našem legendarnom dizajnu. Termos-vrč zadržava punu aromu i temperaturu dulje od 2 sata*.
Pogledajte sve prednosti

Termos-vrč drži kavu vrućom više od 2 sata*

Ukusna i vruća kava, u našem legendarnom dizajnu

  • S termos-vrčem

  • Crna/srebrna

  • Kapacitet od 1,2 l

  • 2–15 šalica

  • Automatsko isključivanje

Termos-vrč s dvostrukom stijenkom od nehrđ. čelika za održavanje temperature

Termos-vrč s dvostrukom stijenkom od nehrđ. čelika za održavanje temperature

Ovaj vrhunski nelomljivi termos-vrč od nehrđajućeg čelika zadržava punu aromu i temperaturu duže od 2 sata. Zahvaljujući njegovom dizajnu s dvostrukom stjenkom, temperatura kave bit će najmanje 65 °C nakon 2 sata.

Napredna blokada na termos-vrču čuva aromu

Napredna blokada na termos-vrču čuva aromu

Termos-vrč ima naprednu blokadu kojom se lako rukuje. Blokada osigurava potpuno zadržavanje arome i temperature kada se vrč odvoji od aparata za kavu.

Bogat okus kave zahvaljujući koncentriranom protoku vode

Bogat okus kave zahvaljujući koncentriranom protoku vode

Zahvaljujući koncentriranom protoku vode koja se prelijeva preko kave, iz mljevene kave izvlači se optimalan okus.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

10

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/10/2017

Slovensko

Slovensko

vynikajuci kavovar,lahke ovladanie....

Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek je perfektni, popis pravdivý

Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji

Prednosti

Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.

Mane

Nenalezeny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

kávovar

Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji

Prednosti

káva vydrží dlouho teplá a voňavá

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí

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Upozorenja

  1. Temperatura kave iznosi barem 65 °C nakon 2 sata