2 godine jamstva
Obustavljeno
S termos-vrčem
Crna/srebrna
Kapacitet od 1,2 l
2–15 šalica
Automatsko isključivanje
Ovaj vrhunski nelomljivi termos-vrč od nehrđajućeg čelika zadržava punu aromu i temperaturu duže od 2 sata. Zahvaljujući njegovom dizajnu s dvostrukom stjenkom, temperatura kave bit će najmanje 65 °C nakon 2 sata.
Termos-vrč ima naprednu blokadu kojom se lako rukuje. Blokada osigurava potpuno zadržavanje arome i temperature kada se vrč odvoji od aparata za kavu.
Zahvaljujući koncentriranom protoku vode koja se prelijeva preko kave, iz mljevene kave izvlači se optimalan okus.
4.7
od 5
10
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jozef9
28/10/2017
Slovensko
vynikajuci kavovar,lahke ovladanie....
Kávovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica dokonale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Prekvapkávací kávovar, termoska
Josefina4928
04/05/2021
Česká republika
Výrobek je perfektni, popis pravdivý
Tento výrobek bych doporučila všem!!! Splnil všechny mé požadavky. V termokonvičce opravdu káva vydrží dlouho v příjemné teplotě. Děkuji
Prednosti
Ráno připravíme v kávovaru kávu a do večera teplou popíjíme. Skvělé, děkujeme.
Mane
Nenalezeny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Kativas
19/05/2020
Česká republika
kávovar
Tento překapávač jsme si pořídili na chatu. Umeleme kávu a necháme překapat. Díky termosce vydrží káva dlouho teplá a každý si může během dne kdykoliv nalít. Čištění je velmi snadné. Doporučuji
Prednosti
káva vydrží dlouho teplá a voňavá
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Café Gaia HD7546/20 Kávovar s termokonvicí
Temperatura kave iznosi barem 65 °C nakon 2 sata