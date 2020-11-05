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  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava
  • Jednostavno dobra kava

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kavu

HD7459/20

4.8
| (73) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno dobra kava
Uživajte u okusu i aromi svježe kuhane kave koju pruža ovaj pouzdani aparat za kavu tvrtke Philips. Mlaznica za aromu omogućuje vam uživanje u optimalnom okusu svake šalice kave. Mjerač vremena omogućuje buđenje uz miris svježe kave.
Pogledajte sve prednosti

Uz mlaznicu za aromu koja pruža najbolji okus

Jednostavno dobra kava

  • Sa staklenim vrčem

  • S mjeračem vremena

  • Crna i metal

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta za štednju energije i sigurnost

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta za štednju energije i sigurnost

Aparat za kavu automatski će se isključiti 30 minuta nakon kuhanja kave radi štednje energije i iz sigurnosnih razloga. To je sukladno EU propisima koji vrijede za sve aparate za kavu u Europskoj uniji.

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

73

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

05/11/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek mi vyhovuje

Zkušenosti mám velmi kladné. Velmi rychle mi ráno připraví kávu.

Prednosti

vše

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

16/01/2017

Česká republika

Česká republika

SPOKOJENOST

káva která vás ráno probere s vůní po celém bytě je prostě luxus :D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Prednosti

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Mane

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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