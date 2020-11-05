2 godine jamstva
Obustavljeno
Sa staklenim vrčem
S mjeračem vremena
Crna i metal
Aparat za kavu automatski će se isključiti 30 minuta nakon kuhanja kave radi štednje energije i iz sigurnosnih razloga. To je sukladno EU propisima koji vrijede za sve aparate za kavu u Europskoj uniji.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.
Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.
4.8
od 5
73
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
05/11/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek mi vyhovuje
Zkušenosti mám velmi kladné. Velmi rychle mi ráno připraví kávu.
Prednosti
vše
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
ower23
16/01/2017
Česká republika
SPOKOJENOST
káva která vás ráno probere s vůní po celém bytě je prostě luxus :D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7459/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Philologist
05/11/2021
Україна
Краща в своєму сегменті!
Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.
Prednosti
красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)
Mane
зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка