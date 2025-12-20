2 godine jamstva
Obustavljeno
Sa staklenim vrčem
Crna i metal
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.
Lako i precizno napunite spremnik za vodu uz oznaku razine vode.
Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.
4.8
od 5
25
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Калина 1
20/12/2025
Україна
Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips
Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!
Prednosti
Всі За! Одноголосно!
Mane
Жодного члена родини!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка
Deemabond
10/11/2021
Україна
Мне нравится
Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.
Prednosti
Удобство, простота
Mane
Не выявил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка