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  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi
  • Jednostavno uživajte u kavi

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kavu

HD7457/20

4.8
| (25) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno uživajte u kavi
Uživajte u okusu i aromi svježe kuhane kave koju pruža ovaj pouzdani aparat za kavu tvrtke Philips. Mlaznica za aromu omogućuje vam uživanje u optimalnom okusu svake šalice kave.
Pogledajte sve prednosti

Uz mlaznicu za aromu koja pruža najbolji okus

Jednostavno uživajte u kavi

  • Sa staklenim vrčem

  • Crna i metal

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Oznaka razine vode olakšava punjenje

Oznaka razine vode olakšava punjenje

Lako i precizno napunite spremnik za vodu uz oznaku razine vode.

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

25

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

20/12/2025

Україна

Україна

Користуючись кавоваркою Філіпс дуже задоволена. Консультуючись у Фокстрот в Бучі у консультанта Дениса щодо обслуговування кавоварки отримала максимально корисну інформацію щодо експлуатації та обслуговування кавоварки. Велика подяка йому! Ще раз впевнилась в правильному виборі кавоварки. Якщо кавоварки то тільки Філіпс

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

05/01/2025

Україна

Україна

Кави? Звісно, але тепер тільки з кавоварки Philips

Замовили як подарунок у друзів 4 роки тому на святкування ремонту в кухні!

Prednosti

Всі За! Одноголосно!

Mane

Жодного члена родини!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7461/00 Кавоварка

10/11/2021

Україна

Україна

Мне нравится

Очень удобная и простая в использовании. Можно бы было взять модель подороже, но и эта со своими функциями справляется.

Prednosti

Удобство, простота

Mane

Не выявил

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7462/20 Кавоварка

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