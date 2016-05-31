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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Obustavljeno

Daily Collectionaparat za kavu

HD7446/00

4.4

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dobra kava iz filtra koja se lako priprema

Uživajte u dobroj kavi iz filtra uz ovaj pouzdani aparat za kavu tvrtke Philips koji ima privlačan i kompaktan dizajn za lako spremanje.

Pogledajte sve prednosti

Zaprima 10 do 15 šalica, kompaktan dizajn

Dobra kava iz filtra koja se lako priprema

  • Sa staklenim vrčem

  • Bijela

Oznaka razine vode olakšava punjenje

Oznaka razine vode olakšava punjenje

Lako i precizno napunite spremnik za vodu uz oznaku razine vode.

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Odjeljak za spremanje kabela omogućuje jednostavno smještanje u kuhinju

Odjeljak za spremanje kabela omogućuje jednostavno smještanje u kuhinju

Višak kabela može se spremiti u odjeljak za kabel ispod aparata za kavu, tako da se aparat uredno može smjestiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávovar

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

03/10/2016

Latvija

Latvija

Provjereni kupac

lieliskas funkcijas

labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

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