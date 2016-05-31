Obustavljeno
Dobra kava iz filtra koja se lako priprema
Uživajte u dobroj kavi iz filtra uz ovaj pouzdani aparat za kavu tvrtke Philips koji ima privlačan i kompaktan dizajn za lako spremanje.
Sa staklenim vrčem
Bijela
Lako i precizno napunite spremnik za vodu uz oznaku razine vode.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.
Višak kabela može se spremiti u odjeljak za kabel ispod aparata za kavu, tako da se aparat uredno može smjestiti u kuhinji.
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4.4
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
tanks2016
03/10/2016
Latvija
Provjereni kupac
lieliskas funkcijas
labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts