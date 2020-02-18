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  • Jednostavno ukusna kava

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kavu

HD7435/20

4.7
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno ukusna kava
Uživajte u ukusu i aromi svježe kuhane kave uz ovaj aparat za kavu Philips. Njegov kompaktan dizajn savršen je za kuhanje 2 do 7 šalica kave. Zahvaljujući mlaznici za aromu svaka će vam šalica kave pružiti najbolji okus.
Pogledajte sve prednosti

Uz mlaznicu za aromu koja pruža najbolji okus

Jednostavno ukusna kava

  • Sa staklenim vrčem

  • Kompaktni dizajn (0,6 l)

  • Crna i metal

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta za štednju energije i sigurnost

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta za štednju energije i sigurnost

Aparat za kavu automatski će se isključiti 30 minuta nakon kuhanja kave radi štednje energije i iz sigurnosnih razloga. To je sukladno EU propisima koji vrijede za sve aparate za kavu u Europskoj uniji.

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Uz funkciju zaustavljanja kapanja kavu možete uliti kad poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7435/20 Kávovar

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Prednosti

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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