2 godine jamstva
Obustavljeno
Sa staklenim vrčem
Kompaktni dizajn (0,6 l)
Crna i metal
Aparat za kavu automatski će se isključiti 30 minuta nakon kuhanja kave radi štednje energije i iz sigurnosnih razloga. To je sukladno EU propisima koji vrijede za sve aparate za kavu u Europskoj uniji.
Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.
4.7
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Prednosti
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí