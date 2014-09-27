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  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
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  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
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  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
  • Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način

Obustavljeno

Daily CollectionStolni roštilj

HD6321/20

2.5
| (15) Recenzije
Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način
Dvostruka ploča omogućava korištenje roštilja na željeni način. Glatka površina idealna je za pažljivo pečenje hrane kao što je povrće, riba ili škampi, dok je rebrasta površina namijenjena pečenju mesa kao što su odresci, hamburgeri ili kobasice uz privlačne prugaste tragove pečenja.
Pogledajte sve prednosti

Dvostruka ploča: glatka i rebrasta površina

Okrenite ploču i koristite roštilj na željeni način

  • 2000 W

  • Dvostruka ploča: rebrasta/glatka ploča

Dvostrana ploča za pečenje na glatkoj ili rebrastoj površini

Dvostrana ploča za pečenje na glatkoj ili rebrastoj površini

Dvostrana ploča može se okrenuti pa vam tako omogućava pečenje na rebrastoj ili glatkoj površini, što znači da ćete u hrani uživati upravo onako kako volite. Glatka ploča pogodna je za pečenje malih komada hrane. Rebrasta površina stvara onaj neodoljivi izgled mesa pečenog na roštilju na ugljen.

Ploča sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućava pečenje bez dodavanja ulja

Ploča sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućava pečenje bez dodavanja ulja

Površine sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućavaju pečenje bez dodavanja ulja, tako da ćete osjetiti samo okus hrane

U integriranom pladnju za masnoću sakuplja se suvišna masnoća

U integriranom pladnju za masnoću sakuplja se suvišna masnoća

Suvišna masnoća cijedi se u pladanj za masnoću koji se može prati u stroju za pranje posuđa

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

2.5

od 5

15

Recenzije

3

27/09/2014

Polska

Polska

Świetny Grill

bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy

23/10/2019

България

България

Provjereni kupac

Чудесен продукт

След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам

Prednosti

работи с на батерия и с кабел

Mane

засега няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6321/20 Table grill

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6321/20 Table grill

22/01/2017

България

България

отлично

лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD6323/20 Table grill

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD6323/20 Table grill

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