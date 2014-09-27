2 godine jamstva
Obustavljeno
HD6321/20
2000 W
Dvostruka ploča: rebrasta/glatka ploča
Dvostrana ploča može se okrenuti pa vam tako omogućava pečenje na rebrastoj ili glatkoj površini, što znači da ćete u hrani uživati upravo onako kako volite. Glatka ploča pogodna je za pečenje malih komada hrane. Rebrasta površina stvara onaj neodoljivi izgled mesa pečenog na roštilju na ugljen.
Površine sa slojem koji sprječava lijepljenje omogućavaju pečenje bez dodavanja ulja, tako da ćete osjetiti samo okus hrane
Suvišna masnoća cijedi se u pladanj za masnoću koji se može prati u stroju za pranje posuđa
2.5
od 5
15
Recenzije
taliah
27/09/2014
Polska
Świetny Grill
bardzo dobry grill, bardzo duży ruszt i płyta, bardzo szybko się nagrzewa, potrawy nie przywierają do powierzchni, bardzo łatwy w czyszczeniu, a mięsko smakuje bardzo dobrze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6320/20 Grill stołowy
ANNIKON
23/10/2019
България
Provjereni kupac
Чудесен продукт
След дълго проучване и пробване на различни марки машинки за постригване избрах тази на PHILIPS,работи изключително добре,с лекота,не скубе и не запъва.Препоръчвам
Prednosti
работи с на батерия и с кабел
Mane
засега няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6321/20 Table grill
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD6321/20 Table grill
Andro
22/01/2017
България
отлично
лесно за работа и почистване има и хубав капак. компактни размери.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD6323/20 Table grill
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD6323/20 Table grill