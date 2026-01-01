2 godine jamstva
HD6222/90
2 zone zagrijavanja
Dvostrane ploče
Prilagodljiva temperatura
Velika površina za roštiljanje: 1400 cm²
2400 W
Dva područja za roštiljanje omogućuju vam neovisno podešavanje temperature, tako da se istovremeno kuha različita hrana.
Pet razina temperature za savršeno roštiljanje svakog sastojka.
Okrenite ploče za tavu ili roštilj. Kuhajte sve od mesa do povrća, jaja i palačinki.
Recenzije
Jednostavno odvojite ploče za roštiljanje kako biste ih lako očistili, u perilici posuđa ili vodom iz slavine.
U usporedbi s Philips HD6212 bez otvora za odvod masnoće, pri pripremi hamburgera od govedine