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  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
  • Ukusno roštiljanje, od doručka do večere

Stolni roštilj

HD6222/90

Ukusno roštiljanje, od doručka do večere
Uživajte u okusima roštiljanja kod kuće uz Philipsov stolni roštilj. Dvije zone zagrijavanja i dvostrane ploče pružaju svestrano kuhanje i savršene rezultate.
Pogledajte sve prednosti

Dvostrane ploče poboljšavaju doživljaj roštiljanja

Ukusno roštiljanje, od doručka do večere

  • 2 zone zagrijavanja

  • Dvostrane ploče

  • Prilagodljiva temperatura

  • Velika površina za roštiljanje: 1400 cm²

  • 2400 W

2 neovisne zone kuhanja, savršeni rezultati za svu hranu

2 neovisne zone kuhanja, savršeni rezultati za svu hranu

Dva područja za roštiljanje omogućuju vam neovisno podešavanje temperature, tako da se istovremeno kuha različita hrana.

Prilagodljiva temperatura za savršene rezultate

Prilagodljiva temperatura za savršene rezultate

Pet razina temperature za savršeno roštiljanje svakog sastojka.

Dvostrane ploče za naprednu svestranost

Dvostrane ploče za naprednu svestranost

Okrenite ploče za tavu ili roštilj. Kuhajte sve od mesa do povrća, jaja i palačinki.

Tehničke specifikacije

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Upozorenja

  1. Jednostavno odvojite ploče za roštiljanje kako biste ih lako očistili, u perilici posuđa ili vodom iz slavine.

  2. U usporedbi s Philips HD6212 bez otvora za odvod masnoće, pri pripremi hamburgera od govedine