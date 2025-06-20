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  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje
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  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje
  • Vrhunske arome za roštiljanje

Stolni roštilj

HD6212/90

2.4
| (7) Recenzije
Vrhunske arome za roštiljanje
Najbolje iskoristite roštiljanje kod kuće uz Philipsov stolni roštilj. Od aroma dima do mekših odrezaka, stakleni poklopac zadržava sve okuse i osigurava ukusne obroke s roštilja.
Pogledajte sve prednosti

Odjeljak za dim i začine

Vrhunske arome za roštiljanje

  • Odjeljak za dim

  • Odjeljak za začine

  • Prilagodljiva temperatura

  • 2400 W

  • Velika površina za roštiljanje: 1250 cm²

Uživajte u okusu hrane s mirisom dima

Uživajte u okusu hrane s mirisom dima

Dodajte komadiće dima i zatvorite poklopac kako bi meso i riba imali dimljenu aromu roštilja.

Odjeljak za začine, za začinsko bilje, vino i još toga

Odjeljak za začine, za začinsko bilje, vino i još toga

Odjeljak za začine poboljšava okus hrane prirodnim aromama začinskog bilja ili vina.

Prilagodljiva temperatura za savršene rezultate

Prilagodljiva temperatura za savršene rezultate

Pet razina temperature za savršeno roštiljanje svakog sastojka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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2.4

od 5

7

Recenzije

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő

Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő

Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő

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Upozorenja

  1. U usporedbi s modelom Philips HD6212 bez dizajna s rupicama za kapanje, pri korištenju hamburgera od govedine.