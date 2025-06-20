2 godine jamstva
HD6212/90
Odjeljak za dim
Odjeljak za začine
Prilagodljiva temperatura
2400 W
Velika površina za roštiljanje: 1250 cm²
Dodajte komadiće dima i zatvorite poklopac kako bi meso i riba imali dimljenu aromu roštilja.
Odjeljak za začine poboljšava okus hrane prirodnim aromama začinskog bilja ili vina.
Pet razina temperature za savršeno roštiljanje svakog sastojka.
2.4
od 5
7
Recenzije
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő
Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Provjereni kupac
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő
Ova recenzija je napravljena za Philips asztali grillsütő
U usporedbi s modelom Philips HD6212 bez dizajna s rupicama za kapanje, pri korištenju hamburgera od govedine.