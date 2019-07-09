2 godine jamstva
Obustavljeno
1300 g, metal
odvojiva posuda
S mjeračem vremena
Sprječava zagorijevanje čestica hrane. To ulje održava čišćim, što je bolje za vaše zdravlje, i dugotrajnijim. Hrana nikada nije bila ukusnija!
Optimalna kontrola temperature zahvaljujući elektroničkom termostatu, za brzo zagrijavanje i održavanje temperature koje dovodi do profesionalnih rezultata prženja. Digitalni mjerač vremena omogućava lako postavljanje vremena prženja: više ne morate hranu držati na oku!
Svi dijelovi, osim upravljačke ploče, mogu se prati u stroju za pranje posuđa, što osigurava brzo i jednostavno čišćenje.
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Морко
09/07/2019
България
Страхотен
За жалост го нямате вече. Ние го ползваме вече близо 15 години. Идеален.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD6161/00 Фритюрник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD6161/00 Фритюрник
DomowyKucharz
06/06/2019
Polska
Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia
Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica
MłodyKucharz
18/12/2013
Polska
Bardzo dobry i przydatny produkt
Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica