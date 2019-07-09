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  • Profesionalni rezultati
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Obustavljeno

Friteza

HD6161/00

4.8
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Profesionalni rezultati
Ova elegantna friteza za prženje u dubokom ulju izrađena je od nehrđajućeg čelika i osigurava profesionalne rezultate zahvaljujući sustavu hlađenja koji sprečava da čestice hrane izgore, a ulje dulje održava čistim. Svi dijelovi, osim upravljačke ploče, mogu se prati u stroju za pranje posuđa.
Pogledajte sve prednosti

uz optimalnu kontrolu temperature i timer

Profesionalni rezultati

  • 1300 g, metal

  • odvojiva posuda

  • S mjeračem vremena

Sprječava zagorijevanje čestica hrane i omogućava čišće i ukusnije prženje

Sprječava zagorijevanje čestica hrane i omogućava čišće i ukusnije prženje

Sprječava zagorijevanje čestica hrane. To ulje održava čišćim, što je bolje za vaše zdravlje, i dugotrajnijim. Hrana nikada nije bila ukusnija!

Elektronički termostat: Brzo zagrijavanje i stabilna temperatura

Elektronički termostat: Brzo zagrijavanje i stabilna temperatura

Optimalna kontrola temperature zahvaljujući elektroničkom termostatu, za brzo zagrijavanje i održavanje temperature koje dovodi do profesionalnih rezultata prženja. Digitalni mjerač vremena omogućava lako postavljanje vremena prženja: više ne morate hranu držati na oku!

Svi dijelovi, osim upravljačke ploče, mogu se prati u stroju za pranje posuđa

Svi dijelovi, osim upravljačke ploče, mogu se prati u stroju za pranje posuđa

Svi dijelovi, osim upravljačke ploče, mogu se prati u stroju za pranje posuđa, što osigurava brzo i jednostavno čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/07/2019

България

България

Страхотен

За жалост го нямате вече. Ние го ползваме вече близо 15 години. Идеален.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD6161/00 Фритюрник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD6161/00 Фритюрник

06/06/2019

Polska

Polska

Idealna na przygotowanie nawet dużej ilości jedzenia

Jestem bardzo zadowolony z frytkownicy - dokładnie spełniła moje potrzeby. Można usmażyć całą rybę, lub dużą ilość frytek naraz.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i przydatny produkt

Używam tej frytkownicy już od jakiegoś czasu. Jestem z niej bardzo zadowolony. Wielkość koszyka jest wystraczający. Jej wygląd może nie jest najlepszy, ale jest bardzo praktyczna. Łatwa w utrzymaniu czystości (można myć elementy w zmywarce). Smażyłem w niej także pączki i doskonale się do tego nadaje :) Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HD6161 Frytownica

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